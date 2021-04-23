涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）》條例，已安排下月12日在立法會恢復二讀辯論。前年於元朗區議會選舉成功連任的民主派杜嘉倫早前宣佈本月底卸下議員身份，成為首位因宣誓條例而主動請辭的區議員。杜接受《蘋果》專訪時指，不能接受政府單方面「僭建條例」，質疑相關法例有違合約精神，亦不希望自己的讓步成為政權無底線違約的藉口：「如果我自己都接受的話，那是否代表我接受佢（政權）無限量、無限制更改及新增條款？咁我接受不到。」

記者 何嘉瑤

港府昨日正式刊憲，公告杜嘉倫的議席出缺。曾屬傘後組織「基督徒社關團契」的他，2015年以逾1,800票，擊敗扎根錦綉花園超過20年的民建聯邱帶娣，成為當時該區五位民主派議員之一。杜嘉倫認為，上屆區議會可以討論的議題闊很多，印象中沒有被民政處DQ議題或更改會議紀錄；但自2019年區選換屆一年多，無論政治、地區議題均被民政處阻礙甚至扭曲民意。他以規劃署早前無視區議會全體議員反對，欲強推元朗17億天價行人天橋第二期工程為例，批評政府一方面聲稱諮詢區議會意見，另一方面卻沒有誠意聆聽，「這是一個例子證明，區議會嘅無能程度比『橡皮圖章』更差。」

民主派自前年光復區議會後，民政專員多次拉隊離場、秘書處涉擅改會議紀錄，形同架空區議會職能，而修訂宣誓條例則有如在民主派議員身上圈上緊箍咒。杜嘉倫形容，所有區議員前年參選時已向特區政府宣誓，質疑有關條例草案是「僭建」在原有的條文上：「為甚麼一年三個月之後可以更改、新增條款呢？」他認為在當今政治大環境下，既然已經沒有能力及辦法在區議會平台反映意見，「那我就不會在這裏戀棧。」

「這場足球比賽，由球員、球證、球迷、領班都是一面倒，你仍落場踢？」

杜嘉倫曾說過自己非最合適的區議員人選，他透露過去任期間，一直呼籲有心人參選，卻未有合適人選；如今辭去職位，是否等同將這個得來不易的席位向建制派拱手相讓？杜嘉倫稱，他仍然希望還有選舉、還有具能力的有心人時，「就（應該）出選」，繼續在社會追求公平、公正、公義，但他提醒有意參選的同路人：「他要好清楚知道他在踢甚麼波、他參與的是甚麼制度。」

另一邊廂，杜認為在北京修改香港選舉制度下，立法會選舉方法形同虛設，負責審查候選人背景的資格審查委員會具有至高無上的權力，更毋須對候選人解釋，形容：「這場足球比賽，由球員、球證、球迷、領班都是一面倒，你仍落場踢？你覺得這場波是公平嗎？你覺得這場波還可以達到你想要的結果嗎？如果有人話我知可以，我會祝福他，（但）我沒有這般智慧。」

「捨難斷，始終都要有結果。」杜嘉倫形容，他非常珍惜區議員一職，但無奈政府限制民主派區議員的議政空間、配合北京修改香港選舉制度，反映民主派影響力將逐漸收窄，惟他不認同追求民主的港人已被強權「打沉」，反而是各人有不同的回應方式，「理念、信念依然存在，不可放棄，人心不死，總有一日我哋會見到光明。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）