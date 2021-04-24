帶變種病毒的菲傭於西營盤華美達酒店完成檢疫，進入社區後才被確診。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚（23日）視察該酒店後表示，該菲傭入院後抗體呈陽性，應較早時已感染，檢疫第12日或19日（即4月7日及14日）未被檢測到，可能是承辦商採樣人員「撩得唔好」。衞生署昨日未能提供承辦商資料，《蘋果》今日（24日）再向衞生署查詢哪間承辦商人員為該菲傭採樣，該署只表示，現時外判檢測承辦商是華大基因（BGI），不同時段會由不同承辦商負責，未能確定該菲傭是否由華大基因人員採樣。華大基因連番出錯，前日出現大批假陽性個案，食衞局昨日才指暫停華大基因負責流動採樣站，但華大仍是社區檢測中心最大的承辦商。

袁國勇昨日視察西營盤華美達酒店後表示，該菲傭入院後抗體樣本呈陽性，相信感染時間較早，於酒店檢疫第12日或19日應被檢測到陽性，但最終個案流入社區，「我哋覺得好可能佢撩得唔好」。

袁國勇：外傭病毒載量高 採樣準確應可檢測到

袁指該菲傭當時病毒載量高，只要採樣準確應可檢測到陽性，「但呢樣嘢點解冇發生呢，究竟採樣嘅人員當時有冇真係做足需要做嘅嘢呢？睇落去就好似唔係咁清楚」。袁指該段時間曾轉採樣分判商，昨晚與袁一起視察酒店的衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，暫不掌握相關樣本是哪一間檢測承辦商負責。

《蘋果》今日向衞生署查詢該菲傭是由哪間承辦商人員採樣，衞生署回指，現時的外判檢測服務承辦商為華大基因（BGI），由4月26日開始Prenetics會加入與華大基因一起，為指定檢疫酒店接受強制檢疫人士提供檢測服務。為確保採樣質素，政府已在外判合約內加入指定條文 ，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。

僅稱現時檢測商是華大基因

發言人補充，未能確定該菲傭是否由華大基因人員採樣，對於華大基因現時的合約是由何時開始，也沒有資料，只表示現時全港檢疫酒店的檢測工作由華大基因負責。該菲傭於3月27日至4月16日入住酒店檢疫，於第12日及19日（即4月7日及4月14日）需接受採樣；除非華大基因的外判合約是於4月15日開始，才不需為菲傭採樣。

檢測商會在隔離酒店房門口採樣 檢疫人士期間除口罩

另外，袁國勇昨晚提及，若該菲傭於酒店受感染，可能是短距離空氣傳播，因該菲傭鄰房的一家三口也確診，若他們開門時沒帶口罩，而剛巧菲傭又開門，病毒便可流向該菲傭房內造成感染，建議檢疫人士開門時要戴口罩。不過根據衞生署回覆指，外判服務承辦商會採取適當的感染控制措施 ，為強制檢疫人士在自己接受檢疫的房間門口採樣 ，即檢疫人士會有短時間因在門口接受採樣而沒有戴口罩。

《蘋果》向華大基因查詢是否負責為該菲傭採本，正待回覆。

華大基因上周再被揭假陽性樣本累逾百人受影響

華大基因連番出錯，今年2月華大基因被發現有16宗假陽性個案，當時食衞局表示，已向華大基因發出警告信，要求他們即時跟進及改善，如情況不獲改善，政府會考慮終止與華大基因的相關合約。本周四（22日）華大基因再被揭發出現28個假陽性樣本，導致該28名患者及78名密切接觸者無辜要隔離，衞生防護中心也花大量人力物力做追縱。

但食衞局於昨日只表示，會嚴肅跟進事故，考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利。如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反專業守則，會將個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進。在政府接獲承辦商的調查報告前，將暫停委派華大基因負責流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他不同檢測服務。

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