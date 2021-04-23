【本報訊】港台編導蔡玉玲製作《鏗鏘集》《7.21誰主真相》時透過車牌查冊追尋事件真相，結果被法庭裁定作出虛假陳述，罰款6,000元，引來港人以至國際社會對新聞自由的憂慮。繼日前歐盟駐港澳辦事處及香港外國記者會發文關注案件，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）亦對蔡玉玲履行職責卻被定罪感失望及關注，強調新聞自由應受《中英聯合聲明》保障。

普賴斯昨在Twitter上表示，蔡玉玲是新聞自由的捍衞者，其貢獻更甫獲「金堯如新聞自由獎」認可，對她因工作而被定罪感十分失望。

中方：與新聞自由無關

面對多方批評，中國外交部駐港公署出稿反擊，對有個別外部勢力就案件說三道四強烈不滿和堅決反對，並稱有關案件「事實清楚，證據確鑿」，與新聞自由毫不相關，又形容相關組織及國家「公然打着新聞自由幌子抹黑特區政府」，促請他們尊重香港法治。

蔡玉玲一案除加劇社會對新聞自由的憂慮，亦掀起法律爭議。港大法律學院公法講座教授陳文敏昨在商台節目批評，裁判官的判詞僅從技術層面理解法律，未有考慮公眾利益和新聞自由，形容判決非常狹隘。

陳文敏：應由更高級法院審理

他解釋，《道路交通條例》作為法例的本質，亦須符合《人權法案》及《基本法》的要求，但裁判官以普通的刑事條例處理本案，只傾向保障車主私隱。他質疑，法庭保障個人私隱無可厚非，但案件牽涉新聞自由，若保障私隱的程度，使事件涉及重大公眾利益都不能成為答辯理由，或違反人權法下對被告的保障，亦失去平衡私隱和言論自由的機制。

陳文敏認為案件涉及重大公眾利益應由更高級的法院處理，蔡玉玲可就案件上訴，或由記協提出司法覆核。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則在港台節目再次聲言傳媒在查冊沒有特權，認為運輸署沒有辦法印證申請是否符合新聞用途，建議政府讓傳媒以機構本身或編輯的名義申請，以打擊濫用問題。