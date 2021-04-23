【本報訊】過去兩年多，被告周景登的兒子為父親案件奔波，連日審訊也陪同父親出入法庭。他在庭外向本報記者透露母親患有思覺失調，父親出事前一直照顧她，惟中槍後雙雙入住護老院，由他挑起養家重擔。被問保留上訴權利會否加重家庭負擔，兒子說：「辛苦係一定嘅，冇得講。」

兒子表示，父親本來負責照顧患有思覺失調的母親；惟父親中槍後，兩人都要入住護老院。他安排兩人入住居所附近的護老院，他則挑起家庭重擔，日打兩份工，亦要為父親處理住院舍事宜，身心俱疲。及後父親被起訴，兒子得知後感到「要嚟嘅始終要嚟」，惟有為案件做好準備。

被告咬字不清須「繙譯」

被告說話咬字不清，一直在旁的兒子會充當「繙譯」，但他有時也聽不懂父親的話，只能無奈表示「聽唔明佢講乜」。被告自言案發時只是聽從警員要求，出示身份證以供查閱，「查咪由佢查囉」。面對中槍一刻，命懸一線，被告只謂「冇諗過其他嘢」，感到「打中咗咪仆親地下」，又謂「有乜驚唔驚？你都昏迷，唔知醒。」

院舍去年起受疫情影響，不准親友探訪，院友外出亦受限制。被告的兒子到護老院陪同父親乘坐院方安排的小巴到庭，成為兩父子彌足珍貴的相處時光。早前案件裁決，兒子一如既往陪父親到庭，惟父親罪成遭收押後，只剩兒子登上小巴返回護老院，那時他的手不再是握着父親輪椅的手柄，而是拿着就案件上訴的文件。

昨天兒子到庭聽取判刑，眼神難掩落寞，散庭後沒有和父親道別，匆匆離去。