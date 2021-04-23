「放心啦，雖然有好多事發生，我自己會好好照顧自己，轉天氣真係好爽呀！終於唔使再滴住汗瞓覺……」捱過寄失信件事憂心，收到自獄中寄來回信，寫信人舒一口氣，想起夏天時對方形容過監房內如何酷熱，熱得一天要洗澡兩三次。

移民潮、大搜捕之下，這一年許多人迷惘還有何事可做，有「寫信師」就堅持默默寫信一年多，並歸納5個建議給新手們；有插畫師進化成「信紙師」，繪畫融入「找不同」、迷宮等小遊戲的信紙給寫信師們，趁還能將色彩帶入牆內時盡力去畫。他們無間斷地以一字一句令同路人知道，仍有人不願離棄，尚在守候。

寫信師新手5個小貼士 令陪伴成自然

寫信師阿C於去年3、4月，幫忙將新聞等資訊結集的「解悶工廠」寄給牆內人，「寄嘅時候會攝一封信介紹吓自己，講如果有興趣嘅可以回信，就咁開始咗同手足寄信。」要寫信給獄中人，她指最基本是信紙不能有任何裝飾物，例如閃粉、貼紙、凹凸花紋等，不能用塗改液，信紙不能大於A4紙等等。不經不覺已寫了一年，關於書寫內容亦歸納出5個貼士，送給在苦惱如何下筆的寫信師。

第一點是不用抄寫太多新聞、政治議題，因為獄中除了電視，還可以收聽電台、閱讀報紙，「仲有解悶工廠嘅新聞，所以佢都未必想喺信入邊再睇多次，我覺得信同新聞唔一樣，就係會比較生活化。」她提醒因為信件內容會經過懲教人員檢查，要留意如何保障私隱，「最好唔好講太多關於個人嘅資料，或者涉及逃獄、色情暴力咁樣。」

多寫趣事 來信稱獄中勁減磅「離彭于晏不遠」

第二點是可多寫個人生活趣事，她強調寫信目的是令對方了解多點牆外發生的事，「寫信時佢就係個普通嘅人，我哋只係普通咁樣寫信，大家關係平等，都係講吓啲普通、日常嘅嘢。」

日常是有多日常？例如有一位筆友，她形容剛相識時對方是一個胖子，笑言：「佢最近同我講佢做多咗運動，已經減咗差唔多28磅，話距離彭于晏不遠。」對方提醒要多喝水，「我就將佢呢句『飲多啲水』貼咗喺我張枱提醒自己。」

第三是避免過多正能量「行貨」，她解釋現時信件一般會分為單向、沒有指定收信人的純粹鼓勵信件，以及以建立筆友關係為前提的長期書信來往，前者因雙方了解不深，少不免以打氣說話為主，「但如果係長期嘅話都比較少講『加油』，你講句『加油』佢都唔知點樣覆，可能『好啊』、『知道』咁樣；反而你寫生活嘅嘢，佢可能有感而發、有其他經歷又可以講落去，咁話題先可以延續。」

投其所好寫星座到動漫《鬼滅》 講貓經最百搭

第四點是投其所好，有時要牆外人多做幾步，「我對唔同手足寫啲嘢都唔一樣，例如有個手足，好鍾意睇動漫，咁我就同佢傾多啲動漫。佢鍾意《鬼滅之刃》，我就去搵嚟睇，可以同佢傾落去；有時聽到啲IQ題，又會寫埋入去。」後來她告之對方喜歡哪個角色，對方就寄來相關角色的鉛筆畫作，畫得神似，「第一次收到幅畫好驚喜，佢仲同我講自己畫得好差，但係其實我覺得佢畫得好靚。」

筆友們全是男生，她本來以為對方對星座沒有興趣，「我都有寫下星座，寫嘅時候都會話你哋係咪覺得啲女仔先會信星座㗎？點知佢哋覆返又唔係喎，又話我都唔鍾意雙子座嘅。」

至於最受歡迎的話題是「貓經」，阿C家中也有養貓，由貓咪幼年不敢步出鐵籠，寫到牠們成長後整天坐在沙發上不願走動，「佢哋都好有興趣，都話自己好鍾意貓呀，會話第時出嚟有機會都想見吓隻貓。」最後第五點是信紙可多加小心思，若適逢節日臨近她亦會找來應節信紙，「用唔同嘅信紙去寫，可能會有多啲新鮮感。」

信紙師畫月亮年曆 助牆內人倒數日子

要預備特別信紙亦不難找到，坊間不少熱心人免費設計提供可列印範本，業餘插畫師阿強是其中之一，自去年10月開始繪畫以同路人為目標讀者的公仔信紙，至今已畫了12、13款。當中包括各類小遊戲款式，「例如有英文生字、找不同、迷宮之類；覺得手足喺入邊好需要注重健康，有畫咗一個拉筋信紙，未來想畫講徒手健身嘅信紙。」

最近她畫了一款月相圖年曆信紙，「因為有朋友話返我知，手足喺入邊，都想要一個月曆去數返入邊嘅日子，覺得有嘢刪吓時間就會快啲過啦。」信紙上有一排排迷你月亮記錄月圓月缺，每個代表一天，「同時都希望帶出一個訊息，即係月圓月缺，最後人月都可以團圓嘅。」

影印舖老闆鐵漢柔情 悄悄以優惠價印信紙

所有信紙均公開放在雲端供免費下載，去年聖誕節她自掏腰包印了2,000張信紙，以成本價出售和派發，發現領取信紙的人年齡層很廣，但當中最多屬中學生，「有時見到佢哋都係着住校服啦，傾偈時發現都幾多係高中生都忙緊考試，又要兼顧學業又要自己畀錢去印去派，所以都好感動。」

阿強特別鳴謝為她印刷信紙的影印舖，自己以往印製插畫作品時已有光顧，但印了數次信紙後才發現老闆悄悄收取優惠價，笑言對方看起來是很典型的「佬」但卻鐵漢柔情，「問返佢佢就話得啦，知你做咩啦！如果有同事收貴咗我佢仲會話返佢；亦都有畀返啲優惠嚟印信紙嘅學生。」老闆曾表示，其實看到來印信紙，甚至收信的也是年輕學生模樣，也不免心酸。

以寫信參與彼此生活 盼堅持到一天「唔需要再有寫信師」

阿C認為，透過寫信，可以感受到彼此猶如在參與對方的生活，「例如夏天佢話入邊好熱呀，每日要沖兩三次涼，我會想像吓入邊好熱嘅情況。」同樣她描寫生活小事，對方亦可以透過文字想像牆外生活，以信件擔當連結牆內牆外橋樑。她亦坦言，當然無法以信件百分百了解到牆內生活，但至少嘗試了解對方身處環境、所面對情況，「同埋可能佢喺入邊睇信，可能喺思想上都可以逃離監獄一陣。」

有收信人曾告訴她，信件是一個支撐、動力，因此即使寫信看似一件小事，她亦希望有更多人參與。現時她已視寫信為日常，「已經好順其自然咁樣，一收到就即日回信，諗到啲咩就寫。」寄失問題不時發生，若超過一星期沒有收到回信，她也「學懂」再寄一次以免對方失望，「我諗一日佢哋會回信畀我，我都會繼續咁寫落去。」

拿起一張張色彩繽紛的信紙，阿強希望繼續畫，直至香港不再需要有寫信師這個「職業」，但話雖如此，「 我都暫時未見到個終點」。她直言有時也會擔心，會否有一天嚴格得不准有圖畫、色彩的信紙寄入牢獄中，「所以會把握可以畫到嘅空間就繼續去創作，都係同寫信師一樣，可以做或者可以寫嘅時候就畫多啲寫多啲。」

耶魯大學歷史系講座教授史奈德（Timothy Snyder）著作《暴政》（On Tyranny），書中第12章「望進彼此的眼，彼此閒話家常」寫到，本來平凡無奇的一抹微笑、一次握手、一句問候，在某些局勢中變得無比重要。當想像力或許是所剩無幾的自由之一，他們惟有以文字寫下，如何在高牆下擁抱彼此。

記者 黃翠儀

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