本港昨日再從社區發現N501Y變種病毒個案，患者為一名由菲律賓來港的外傭，入住西營盤華美達酒店隔離完成隔離後，到港島半山堅尼地道豪宅Kennedy Terrace開始工作始初步確診。疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅在商台節目指，相信該名初步確診外傭帶有的病毒為南非變種，估計是入住酒店檢疫期間感染，現時最重要是向患者索取資料，了解其發病時間、有沒有病徵等，才較容易找到源頭。

他指，雖然BioNTech復必泰疫苗應對南非變種病毒時的中和抗體有下跌，但保護率仍遠高於最低需要水平，相信該款疫苗仍有一定保護作用。他又指，該疫苗應對印度變種病毒時亦有一定保護性，但須做臨床研究才能確定中和抗體水平。

另外，瑪麗醫院一名醫生本月14日接種BioNTech復必泰疫苗後2日昏迷，初步診斷為腦部出血。孔繁毅指，該名58歲醫生在急症科工作，打針兩日後出現中風出血，本身可能血壓偏高，但仍有待委員會開會檢視更多臨床數據，才能肯定與疫苗有否關係。

政府硬推「疫苗氣泡」換取放寬各場所的社交距離措施，若食肆所有員工接種了首劑疫苗、食客使用「安心出行」，可延長堂食時間2小時。孔繁毅指，接種首劑疫苗後14日，抗體水平仍偏低，要接種兩劑後14日，抗體才足夠，認為食肆員工打完兩針後才放寬措施會較為穩妥。

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