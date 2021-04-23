【本報訊】擁有博士學位、曾在大學教授批判思考的50歲男子，去年在銅鑼灣流水式遊行期間舉起五一手勢，並且反覆高呼「光復香港」、「五大訴求」等口號，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，昨於東區裁判法院認罪。他親自陳情，直指要為爭取社會公義發聲。惟主任裁判官羅德泉稱法庭不會處理政治爭拗，下令將被告還柙，等候背景報告，下月7日判刑。

「爭社會公義而發聲」

身穿「No Fear Fight On」黑色Tee的被告郭偉文（50歲，圖），昨日未有聘請律師代表，親自陳情。他自言受過高等教育，擁有博士學位，並曾在大學教授批判思考，個人偏向追求理想主義。他又謂過往奉公守法，更特別加重語氣指支持「真正」及「尊重人」的法治。

被告解釋，社會上存在不公義，因此要為爭取社會公義而發聲，並遞上信件表達個人理念。不過，羅官指法庭不會處理政治爭拗，下令先為被告索取背景報告始作判刑，其間被告還柙。

案情指去年5月24日，示威者聚集軒尼詩道馬路叫口號，侮辱警員。下午約2時許，被告在怡和街馬路上舉起五一手勢及反覆叫喊「五大訴求」、「光復香港」口號，現場有人高呼和應。其後警員截停被告，警告他不要再煽動群眾。惟被告拒絕離開，並且繼續喊口號，最終被捕。

案件編號：ESCC2481/20