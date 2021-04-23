【本報訊】馬鞍山恆安邨一名獨居女子，昨凌晨遭一名賊人潛入爆竊，女事主驚醒撞破遭賊人揑頸，生死關頭她哭求「留返條命畀我見個女」，賊人心軟鬆手空手逃去，僅受輕傷的女事主送院後在fb詳述驚恐一夜，警方列爆竊案追緝賊人。據知事主當時把鎖匙留在木門鎖內，疑因此遭賊人入屋。

「留返條命畀我見個女」

遇劫女子姓鄺（36歲），居於恆安邨恆江樓，該單位屬租者置其屋，早年購入，鄺女本與父母移居美國，去年回港工作獨居上址，她於fb報稱是互聯網客戶經理，前晚9時後回家，至凌晨約12時睡覺，約一小時後恐怖遭遇拉開序幕。

鄺女其後在fb展示傷勢照片，並稱夢中驚醒發現被賊人騎住壓着心口、雙手箍頸，「唔畀我出聲，再用布塞住我個口」，賊人聲稱「我淨係劫財」。她指賊人揑頸幾乎喪命：「但一定係想謀殺我， 因為佢箍住我條頸好耐，我掙扎咗好耐，我俾佢箍住成半個鐘」，單位木門被發現有「X」可疑標記。

她哭求：「留返條命畀我去美國見我個女一面」，賊人才鬆手空手離去，警方到場將她送院。沙田區議員鄭則文稱，據知事主入屋前忘記拔出木門鎖匙，疑因此令賊人有機可乘，至於木門「X」記號，他指是建築工人或裝修師傅之前留下，而事主木門疑久未清潔出現記號。另有居民批評大廈保安真空，指賊人登樓犯案竟無人發現，希望加強保安。