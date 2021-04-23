【本報訊】香港童軍總會近期兩度爆出涉嫌違反防疫規例醜聞，民政事務總署聲稱會展開調查，但至今未見行動。童軍總會一名總監不齒會方應對醜聞態度，宣佈辭職。他在facebook公開帖文中質疑會方只顧捉鬼及怪責傳媒，團隊成員感到失望及憤怒，他個人對總會「恥與為伍」。

香港童軍總會領袖訓練學院助理總部總監黃偉俊昨日凌晨在facebook公開宣佈決定辭任總監一職。他解釋，當童軍總會上月底聚餐活動曝光後，已向政策制訂者反映問題，然而「聲音未受到政策制訂團隊考慮，而他們的焦點，或許仍放在捉鬼、鬧後生、怪責傳媒上」。

他表示，事件發生後曾積極陳情，向政策制訂者反映前線困境，「或許，我最後之責任，就是辭去總監一職，以表達我對總會之政策制定者未能持守童軍規律之不滿，四個字『恥與為伍』，為捍衞童軍誓詞及規律盡力」。

童軍總會在過去一個月內兩度爆出涉嫌違反防疫規例的醜聞。《明報》報道，上月27日，香港童軍總會在尖沙嘴香港童軍中心11樓舉辦聚餐，有數十人出席，參加者包括九龍城民政事務專員、曾在擔任選舉主任時DQ黃之鋒的蔡敏君，席間有人報警，警方調查後稱，沒有發現有人違反「限聚令」。本月10日，本報揭發總會前九龍地域副總監余煥懷在童軍中心筵開34席榮休宴，涉嫌違反法例限制宴會不得超過20人的規定。

慨嘆高層沒以身作則

黃偉俊在帖文上展示一幅撕掉了的委任書相片，他指出，在事件發生後，他所服務的團內成員有感到失望、有感到詫異、小部份感到憤怒，「失望是不少領袖在疫情下花額外精力去準備一個網上訓練班、集會，與童軍成員一同為社會出力減少不必要活動，又可以繼續讓成員保持熱度，體驗童軍活動，及其中的樂趣。但是，原來鬆綁是非常容易」。

他早在上月28日已曾公開發文，批評醜聞曝光後總會高層的處事態度，「今日發生嘅事，總會及高層不應將焦點放在「黃媒」去做渲染，亦不應責怪部份坊間及前線戴『有色眼鏡』去看待受邀嘉賓。而事件重點在於，總會及高層是否能夠以身作則，持守童軍規律」。

帖文指出：「由細到大，不論前輩領袖教導，以至各項大小比賽、營地守則，均以童軍誓詞及規律為最高準則。」黃偉俊認為，事件的重點，不是在於總會如何鑽空子，強調香港童軍中心為私人場所，不受限聚令規管，並質疑「總會及高層以此理由，自我鬆綁舉行數十人聚集，以至聚餐，是否帶領總會進行『公民抗命』向身兼總領袖之行政長官作泣告？」