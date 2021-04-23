【私了案】

【本報訊】市民去年2月在銅鑼灣時代廣場發起「和你Lunch」，其間有「正義姐」之稱的教師藍雪寶與同伴帶國旗踩場抗議，最終藍遭「私了」。一名聽障男生被指多次用手機毆打藍的頭，藍的同伴則涉推撞在場人士並以國旗施襲，兩人雙雙被控。案件早前審結，裁判官鄧少雄昨裁決指藍的證供欠佳，法庭無法證明男生是施襲者，裁定男生傷人罪脫。惟片段清楚顯示藍的女友人襲擊黑衣人，由於沒證據顯示她出於自衞，裁定她在公眾地方打鬥罪成，罰款3,000元。

聽障男脫罪 藍師同伴打鬥罰款

多名旁聽「愛國人士」聽罷裁決後非常不滿，大罵鄧官是「狗官」；亦有人不滿鄧官以英語宣讀裁決，怒呼：「中國人講咩English！」

聽障男被告蔡俊軒（23歲）被控於去年2月21日在時代廣場外非法及惡意傷害藍雪寶；藍的同伴女被告宋晞綸（46歲，圖）被控參與非法打鬥。

辯方審訊時指蔡非施襲者，他患有嚴重聽障，但現場片段可見真正施襲者曾將電話放在耳旁。鄧官昨質疑，有嚴重聽障的蔡為何當日能使用電話，又認為事主藍雪寶的認人證供欠佳，供稱施襲者戴黑框眼鏡及有粗眼眉，惟施襲者當時戴口罩，不足以辨認蔡便是施襲者。

至於事主朋友、女被告宋晞綸，片段顯示她推撞及襲擊黑衫人士前，雙方沒接觸，故宋顯然非因自衞而施襲。辯方求情時指宋曾離婚，其中一名兒子正負笈加拿大，又指宋熱心服務長者，曾成立慈善機構「香江情中國心」。

案件編號：ESCC1685/20