政府周五（23日）與飲食業界會晤討論疫苗氣泡細節，在防疫措施或藉接種疫苗放寬之下，周五的接種以及預約數字回升，預約接種中國科興滅活疫苗的人數增至約6,100人，是自3月24日以來最多，而預約接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數亦回升至約25,200人，是BioNTech開放復打後第二高的數字。而周五有約26,100人接種疫苗，當中約12,900人接種科興以及約13,200接種BioNTech。

政府周五公佈最新的疫苗接種數字，至今共有約806,600人接種首劑疫苗，當中約397,200人接種科興，而約409,400人接種BioNTech。至於完成第二針的人數為約416,200人，當中約266,600人接種科興、約149,600人接種BioNTech。

而周五接種首針BioNTech的人數為約13,000人，是自周一以來最多，而接種第二針BioNTech則維持200人。至於周五接種首針科興的人數為約4,300人，而打第二針則有約8,600人，較近兩日數字輕微回升。而可以接種第二針科興但仍未接種的人數仍有逾1.1萬人，甩底率維持4%，而BioNTech則僅有不足1,300人。

3人打完第二針科興送院留醫

另外，周四共有10人在接種疫苗後不適送院，當中7人接種科興，送院者出現症狀包括舌頭腫脹、手臂麻痺、腦癇發作、視野模糊等。

10名不適者之中，4人仍然留醫，2人則未經診症就自行離開。仍留醫的4人中，3人是接種第二劑科興，分別為34歲女子，在香港中央圖書館接種第二劑科興後，左邊身體出現麻痺、嘔吐及頭痛，4月22日中午12時38分送往律敦治醫院，情況穩定；第二宗為73歲女子，在沙田源禾路體育館接種第二劑科興後，出現高血壓，4月22日下午3時39分送往威爾斯親王醫院，情況穩定；第三宗是51歲女子，在官涌體育館接種第二劑科興後，同樣出現高血壓，4月22日晚上7時37分送往伊利沙伯醫院，情況穩定。3人皆需要留院觀察。

而接種BioNTech的留院個案，是一名33歲男子，接種第一劑BioNTech後出現腦癇發作，4月22日上午10時59分送往威爾斯親王醫院，情況穩定，需要留院觀察。

至於未有診症離開的二人，分別是在教育局九龍塘教育服務中心接種第一劑BioNTech的40歲男子，在接種後出現暈眩，4月22日下午1時46分送往伊利沙伯醫院後情況穩定；另一名為51歲男子，在源禾路體育館接種第一針科興後視野模糊，4月22日晚上7時24分送往威爾斯親王醫院後，情況穩定。二人都未經診症自行離開醫院。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）