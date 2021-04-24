《鏗鏘集－7.21誰主真相》編導蔡玉玲因採訪查冊車牌，被法院裁定「虛假陳述」罪名成立，判決更將查冊用途收窄至須與申請人自身有關。事件引起社會大眾關注，除了新聞界以外，會計、地產代理等其他會進行查冊的行業亦受影響。有工會發起街站，收集巿民的簽名聯署，反對政府收緊查冊的安排，並向巿民派發解釋收緊查冊對他們影響的單張。

白領工會與會計手足工會，今日到銅鑼灣東角道行人專用區擺街站，收集巿民的簽名聯署，反對政府收緊查冊的安排，並向巿民派發印有艾未未的攝影作品《透視研究》的透明卡片，呼籲巿民「揸緊宗旨，千祈唔好慣」。街站亦同時派發印有解釋收緊查冊對巿民影響的單張。

白領工會代表：查冊關乎一切與公眾利益有關的真相

擺街站的白領工會代表黃小姐指，港台編導蔡玉玲即使不是以查冊獲得的資料作違法用途，亦被定罪，令人擔憂公眾會否在不知情的情況下墮入法網。她強調，是次已非政府第一次試圖收緊查冊安排，但查冊關乎一切與公眾利益有關的真相，並非只有記者及商業公司需靠查冊發現利益衝突，即使是普通的打工仔，亦會用到查冊：「對於普通嘅打工仔嚟講，就算你想上勞（資）審（裁），想上小額錢債，向你嘅僱主追討欠薪等等，你都要自己查冊去搵到公司正確嘅聯絡資料先可以」，直指現時的安排會令公司透明度盡失。

她亦認為，有關的修例將會引發投資者對香港的信心問題，「有好多嘢係條例寫咗，都未必係咁實行，更何況佢依家係要改例，要改咗依個查冊嘅法例」，指公眾將會失去公開及直接的途徑去獲得公司資料。

政府早於2013年已試圖收緊查冊安排，惟當時礙於反對聲音眾多，最後未有成事，但在8年後的香港，公眾知情權不停被收緊、言論自由空間不斷收窄的情況下，黃認為香港人需以「更加多嘅行動、更大嘅聲音」去表達，同時呼籲社會不要習慣不公義之事：「香港人係唔應該去習慣依啲不公不義嘅事，包括收緊查冊係其中之一，包括蔡玉玲記者因為查721嘅車牌而被控虛假陳述罪成，都係唔公義嘅事之一。」

零售批發界人士嘆對工作影響極大 勢必影響港營商環境

從事零售批發的李先生直言，收緊查冊的安排對自己的工作造成很大影響，指若然不知道進行交易的公司的背景資訊，公司無法冒險「賒數」，有關安排對他影響極大。被問及是否擔心香港的營商環境受影響，他回應指「唔駛擔心嘅，依樣嘢一定會發生嘅」。

除了影響自己公司，他指有關安排亦會影響社會大眾，認為知情權對港人至關重要，質疑失去知情權下，貪污等非法勾當如何受監視，形容知情權是香港社會的核心價值之一，「無權嘅人永遠都係做唔到嘢嘅」，因此聯署簽名，雖然對於政府會接納意見毫不樂觀，他指「我（聯署）只係想話俾政府聽，我係唔滿意囉」。

市民質疑保障個人私隱辯解

巿民鄭先生得知港台編導蔡玉玲因查冊被定罪，指「如果咁樣都係犯法嘅，就搞笑啲囉；個感覺好似依家咩都唔做得囉，佢（政府）話你犯法就犯法，好似乜都佢講晒」。

對於特首表示，有關修訂是為保障個人私隱，他質問「保障個人私隱呀？睇下佢個政策係保障啲咩人嘅私隱先？」認為有關舉動只會削弱公眾知情權，令政府的權力及不公正的事不受監察。

雖然他的日常生活不會直接受有關修訂影響，他形容只是「暫時未燒到埋身」，擔憂「到時真係自己有需要做依啲嘢嘅，到時可能你會覺得自己會唔會犯咗法而避忌」，認為收緊查冊將限制巿民的基本權利，讓巿民因擔憂誤墮法網而在有需要時亦不敢查冊。

警方登記工會成員資料索單張 全程錄影街站活動

活動開始前約15分鐘起，已有警車停泊在怡和街，並有至少5名便衣警員及軍裝警員下車戒備。工會成員準備街站時，有便衣警員上前，並登記成員的資料及索取工會將會派發的宣傳單張。街站活動期間，警方全程均有進行錄影。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）