本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情反覆，昨日（23日）新增9宗個案，唯一一宗本地個案屬源頭不明，其餘8宗均是輸入個案。但疫情再添變數，一名已到僱主家中工作的菲傭初步確診，並被驗出帶有N501Y變種病毒，是第二宗變異病毒流入社區。該名菲傭早前曾於西營盤華美達酒店隔離，首宗社區變種病毒患者則曾在尖沙嘴華美達酒店隔離。

另外昨有兩宗初步確診，除社區變種病毒的菲傭患者外，另一人為政府民政處「AM」車司機，他與早前確診的患者同時曾到將軍澳舒適堡健身中心，兩人曾處同一空間，但未有使用同一器材。4月16日傍晚6時後曾去過將軍澳舒適堡健身的人士及當時職員均須檢疫，其他在健身室工作及人士就須接受強制檢測。

初步確診的菲律賓外傭在3月27日乘坐5J272航班抵港，在西營盤的華美達酒店接受檢疫，至4月17日離開到僱主在堅尼地道8號的家中。患者在4月19日去過萬邦行做體檢，之後有去過入境處8樓及皇后大道中錦安大廈的僱傭公司。病人的化驗出N501Y的變異病毒株。

將軍澳舒適堡再增一個案 同場員工顧客要強制檢疫

另一宗初步確診為政府民政處司機，於西貢簽到，駕駛AM車，居於將軍澳顯明苑，與家人同住。患者在4月7日，傍晚7至8點，曾到將軍澳舒適堡健身中心，做器械舉重，與之前另一個第11711號個案於差不多同一時間於上址健身。翻查資料，第11711號個案是在4月16日去過舒適堡健身。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，4月16日傍晚6時後曾去過將軍澳舒適堡健身的人士及當時職員均須檢疫，其他在健身室工作及人士就須接受強制檢測，健身室須停14日消毒。張竹君表示，司機與先前一名個案並未使用同一器材，但處於同一空間。

由於個案在社區找到，故張竹君昨表示相當關注，故翻查後發現患者於酒店檢疫期間，鄰房有3宗個案，當中有2宗亦屬N501Y，另一宗則沒有足夠樣本化驗。而3宗個案與女傭有4日重叠，3個個案其後因房間有問題而搬去其他房間。張表示未清楚當中究竟是巧合還是相關，但謹慎起見會追蹤該四日於酒店同層的人士，會送往檢疫中心一段時間，在檢測完成安心後才可離開。而有關酒店會再作研究及進行調查。

華大基因30陽性個案 27宗初步呈陰性反應包括回港易人士

另外前日公佈華大基因同日樣本有30宗初步陽性，張竹君昨指暫時僅發現2宗分別由菲律賓和印尼抵港的確診個案（第11722及11728號個案），餘下有27宗初步檢測呈陰性反應，抗體測試亦呈陰性，另一宗則仍未有報告。張表示該27人只要有2次檢測陰性就可以出院，30個個案的78名緊密接觸者亦被送往檢疫中心，一旦原本的確診個案符合出院規則，相關人士亦可以離開。

25處所須強制檢測 包括將軍澳舒適堡

政府周六凌晨公佈強制檢測大廈及場所，多達25個地方要強制檢測，包括初步確診的政府民政處司機所居住的將軍澳顯明苑，以及今日確診的本地個案女子任職的葵涌葵昌路100號KC100 5樓YesStyle新尚网有限公司，民政處司機與早前另一確診者曾到訪的將軍澳舒適堡亦要強檢，如任何人曾在4月10至23日期間身處上述地方超過兩小時，須於4月26日或之前檢測。

而西營盤華美達酒店因有一宗曾入住該酒店隔離的菲傭帶變種病毒流入社區個案，而要強制檢測，任何人曾在3月27日至4月23日身處酒店，都要在4月26日或之前檢測。而菲傭曾到訪的中環萬邦行、灣仔入境事務大樓，以及中環錦安大廈，如其他人曾在4月19日到過有關地方亦要強檢。

首宗社區變種病毒的印籍男子曾到訪的地方亦要進行第二次強制檢測，包括海港城、尖沙嘴彌敦道滙豐行銀及渣打銀行、4月14日的長洲新渡輪乘客等。

另有8間學校因爆發上呼吸道感染個案而要被納入強制檢測，任何人曾在4月10日至23日期間曾身處上述學校超過兩小時的人士，須於26日或之前接受檢測，若選擇用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於4月28日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。如在4月21日至23日期間已進行檢測，則被視為已遵從強制檢測公告。

4月23日強制檢測

住宅大廈/工作場所/到訪處

●將軍澳昭信路6號顯明苑

●葵涌葵昌路100號KC100 5樓新尚网有限公司

●將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼2樓 W201-W202 號鋪舒適堡

涉N501Y初步確診個案場所

●西營盤皇后大道西239號華美達海景酒店

●中環皇后大道中 33-33A 號及昭隆街 6-16 號萬邦行

●灣仔告士打道7號入境事務大樓

●中環皇后大道中 176A-176F 號及威靈頓街 129-133 號錦安大廈

二次檢測場所

●油尖旺彌敦道 82-84 號尖沙嘴滙豐大廈地庫、地下、1 樓、2 樓及4樓滙豐銀行

●彌敦道 66-70 號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行

●油尖旺柯士甸道 45-53 號地庫惠康

●廣東道 3-27 號海港城

●長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館

●4月14日曾身處中環5號碼頭或長洲渡輪碼頭

●4月14日曾乘搭往來中環及長洲航線渡輪

●4月17日於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房

●中環雲咸街 60 號中央廣場

學校

●沙田瀝源邨沙田崇真學校

●石硤尾南山邨道28號東華三院群芳啟智學校

●黃大仙竹園北村柏園樓地下東華三院群芳啟智學校的宿舍

●紅磡黃埔花園第10期綠榕苑地下迦南幼稚園（黃埔花園）/迦南幼兒園（黃埔花園）

●沙田禾輋邨德和樓地下 101-114 號救世軍禾輋幼兒學校

●天水圍天頌苑服務設施大樓地下翰林幼稚園（天水圍）

●青衣青敬路75號宏福花園第4座地下宏福中英文幼稚園

●上水天平邨天喜樓 6 座地下東華三院徐展堂幼稚園

4.23起跨境司機打齊2針獲通知後可免入境採樣

運輸署宣佈，獲廣東省政府同意，由4月23日凌晨開始，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到訊息，顯示在完成接種兩劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」訊息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、或完成接種兩劑疫苗後未滿14天、又或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，在每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。

截至21日，超過4,200名跨境貨車司機完成整個疫苗接種，並同意將相關資料交予廣東省政府上傳至「粵康碼」系統。政府指至今已有約6,900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的約有6,200名，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及接近九成。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●瀝源邨沙田崇真學校（至4月24日）

●葵涌2號貨櫃碼頭閘口（至4月24日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●將軍澳坑口顯明苑地下排球場（至4月25日）

●中環5號碼頭外（至4月25日）

●尖沙嘴海港城3號碼頭停車場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●長洲醫院路3號長洲體育館（至4月26日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月23日16:40）

11,727宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多9人出院出院（第11486、11513、11556、11565、11568、11620、11688、11691、11704號個案），共11,324人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

154名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘149人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月23日15:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（22日）新增19宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為上海5宗，廣東5宗，雲南3宗，浙江2宗，重慶2宗，四川2宗。大陸累計確診90,566宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,090宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月23日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.44億、死亡人數逾306萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,195萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57萬。印度確診人數超過1,593萬，死亡人數突破18.4萬。巴西確診人數突破1,412萬，死亡人數超過38.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

●日本經濟再生擔當大臣西村康稔透露，日本政府打算由本周日至5月11日在東京、大阪、京都和兵庫縣頒佈短而有力的緊急狀態令，下令關閉餐廳、酒吧和卡拉OK等賣酒地方，而大型體育賽事再不設觀眾。預料有關措施會在周五稍後通過。

●法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，法國第三波疫情的高峰似乎已過，旅遊限制下月初將會放寬。他說，在過去10天，病毒傳播確實減少，因此限制法國人不得離開住所方圓10公里的規定，5月3日將取消。不過卡斯泰說，全國宵禁措施會暫時維持。

另外，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）說，所有由印度、巴西、智利、阿根廷和南非入境的旅客，本周六起要接受10天隔離。

●比利時衞生當司表示，他們從一批由巴黎入境的印度學生身上，驗出印度變種病毒。該20名護士學生，4月中和另外23名同學從巴黎戴高樂機場乘坐巴士抵達比利時，病毒檢測呈陽性，目前正在北部接受隔離。專家認為可能他們當中有超級傳播者，又或是在巴士上被其他乘客傳染。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,915,280 (570,147)

印度 15,930,965 (184,657)

巴⻄ 14,122,795 (381,687)

法國 5,469,629 (102,323)

俄羅斯 4,682,573 (105,328)

⼟⽿其 4,501,382 (37,329)

英國 4,413,832 (127,597)

意⼤利 3,920,945 (118,357)

⻄班牙 3,456,886 (77,496)

德國 3,238,127 (81,030)

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