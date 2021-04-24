壹傳媒創辦人黎智英去年12月因被控違反「港區國安法」，涉勾結外國勢力等罪名，至今大部份時間都被還押獄中。早前黎智英再被捲入另外兩宗案件，被裁定前年8月18和31日參與及組織未經批准的和平遊行，共判監14個月。《蘋果》近月收到大批讀者來信，當中約有60張在街頭收集的「釋放政治犯的心意卡」，為肥佬黎打氣送暖，親筆訴說心底話。有銀髮族揮毛筆寫詩，讚揚心中的「商界梟雄」；有孩童以乾花製作平安符，祝願「Apple伯伯」身體健康；有傳媒人感激「黎老闆」知遇之恩，冀能效法他，秉持報人應有的風骨；亦有大量讀者手抄故事、小說，提供冥想和禪繞等練習，冀助黎智英於牆內解悶，保持心境、思想自由。

讀者阿T：珍惜去法院見到你 同你揮下手嘅機會

來自讀者「阿T」的信件近來未有間斷，她說黎智英堅決留港不移民，為爭取民主自由不計較付出和自身安危，使她打消了移民的念頭，「雖然舊有嘅香港好似不復再，正因為咁，我哋可以為香港帶來新嘅spirit（精神），一個唔再走難被劫嘅社會，堅強面對難關嘅社會」，以香港的經歷為世界各國帶來警示，為其他正爭取民主自由的人民作示範。她感謝黎智英即使身陷囹圄，「行出法院仲用心心鼓勵大家」，在囚人士的付出成為了她不能氣餒的能量。

她在信中分享在西九龍裁判法院旁聽8.18案審訊的經歷，當庭上重播8.18遊行的情況，「我好感動，又感觸，我哋好團結呀。」她亦特意在旁聽席上親眼看看黎智英面容，「珍惜去法院見到你，同你揮下手嘅機會」，見到黎在被告欄內經常周圍望，「眼仔碌碌，一見有人揮手就揮，唔想錯過任何一個人」。

因法院禁止拍攝，她亦憑記憶嘗試繪畫8.18被告的容貌，又形容其他旁聽師雖然不認識黎，但仍積極地「畀心心」，「由朝企到晚，唔抖唔食嘢」，只希望同路人知道自己非孤單一人。

傳媒人「陳飛鷹」手抄《神雕俠侶》節錄予黎解悶

署名「陳飛鷹」的讀者來信表示，受早年《蘋果日報》「每日一蘋果，冇人呃到我」的廣告影響，加入了傳媒業，讚揚黎近年所做的一切，引證了當初的承諾，在他身上看見了幾代港人特質：不怕吃苦、靈活變通、不屈不撓，使人心生敬佩，又手抄了金庸著作《神雕俠侶》的小說節錄給黎解悶。

此外，亦有署名「小薯」的記者來信慰問老闆，指他「辜負」了肥佬黎稱號，從新聞照片看到他消瘦、憔悴了不少，勉強對鏡頭笑使人心痛，反問「您的公道何時才能討回呢？」她感謝黎留港，不願壹傳媒集團群龍無首，「從你身上，最感受到是人之所以為人的風骨，但願能仿效到您的修為」。

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