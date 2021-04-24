本港再多一宗接種疫苗後死亡個案。事主是一名58歲女子，本月22日約6時暈倒昏迷，入聯合醫院急症室搶救後轉送該院內科及老人科，情況持續惡化，至23日凌晨2時許不治。她於3月16日及4月13日接種科興疫苗。連同此宗個案，本港累計22宗接種疫苗後死個案，當中4人接種BioNTech復必泰，18人接種科興。

本身有高血壓和肥胖

衞生署發言人表示，衞生署昨日（23日）下午4時後接獲醫管報告，一名本身有高血壓及肥胖問題的58歲女子，在家中不省人事，送往聯合醫院接受治療，其後死亡。根據醫管局資料，初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。根據資料，她曾於10日前（即4月13日）接種第二劑科興疫苗。

衞生署表示，正就事件向醫管局獲取進一步資料，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

19宗事故已分析 死因裁判官確認3宗與疫苗無關

衞生署昨日才公佈兩宗疫苗接種後死亡，其中一名43歲患高血脂男子，接種疫苗4日後在家中突然心臟停頓，送院時已無生命迹象；另一人死後才被發現10日前曾接種疫苗。疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅今早在電台節目表示，已分析的19宗死亡個案中，有11宗在注射14日內發生，另外8宗在14日以外發生，當中有3宗個案已獲死因裁判官裁定與疫苗無關連或屬於不一致，另有11宗已進行解剖，初步得知與疫苗接種無關。

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