【本報訊】港台近月人事頻現變動，節目亦屢遭廣播處長李百全抽起，近日再有通訊辦人員空降，加強審查節目。繼行政署前署長蔡潔如空降出任廣播處長顧問，港台再設立兩個特別支援的職位，由來自通訊辦原負責內容規管的主任級人員赴任。管理電視部的助理廣播處長區麗雅有傳「放大假」，由總監﹙電視﹚陳俊樂署任其職位。有熟悉港台運作的資深傳媒人質疑，李百全不斷安排政務官空降，是想加強審查港台節目，「好似嫌港台淪陷速度未夠快咁」。

據港台昨發出的內部通告，管理層將新增兩個特別支援的職位，分別由陳志輝及黃慧賢擔任經理和助理經理，本月26日起履新。翻查政府電話簿，二人均來自通訊事務辦公室，其中陳志輝為首席娛樂事務管理主任（內容規管），黃慧賢則為娛樂事務管理主任（內容規管），原來的職責包括處理有關電視及廣播節目的投訴。

《議事論事》片頭刪六四口號

連同出任廣播處長顧問的前行政署長蔡潔如，及赴任高級經理的商經局助理秘書長張恩慈，本月共有四人以特別支援職銜空降港台。有港台中人指出，相信四人將組成小組專責審查節目製作並將之行政化。

通告亦提到助理廣播處長區麗雅放假，由總監（電視）陳俊樂署理其職位，但未有如往常註明陳署理職位的限期，有港台職員認為區請假或與想避過電視部被整頓有關。署任的陳俊樂出身自教育電視部，主力製作通識教育節目。

此外，港台節目《議事論事》新片頭疑遭政治審查，舊版本的「悼念六四無罪」的口號及白色手銬上的「國安」字眼全被刪走，民主派總辭後大合照展示時間縮短，改為顯示修改基本法附件畫面。據了解，節目片頭更改就是出自陳俊樂的主意。

陳俊樂上位 被指無視新聞價值

資深傳媒人、「撐公共廣播運動」成員麥燕庭指出，據她了解，陳俊樂過往只負責製作教育節目，工作須依照教育局指示執行，認為她不會理解新聞價值及編輯自主。她又引述一些港台的朋友說，區麗雅尚且要求報道平衡，但陳俊樂「唔想有批評就會直接抽咗佢（節目）」。

對於連續有官員空降加入港台，麥燕庭直斥李百全想進一步審查港台節目，加上新設職位由負責內容規管的通訊辦職員出任，形容港台將淪為政府部門，喪失編輯自主，「公共廣播冇喇，高層好似嫌港台淪陷速度未夠快咁」。

港台稱，管方按機制開設職位以執行檢討報告的建議，而署任職位是按照運作需要安排，故不會評論個別個案。