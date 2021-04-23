【本報訊】註冊社工劉家棟前年在元朗示威中手持社工證，站在推進中的警察防線前，要求警方讓人群慢慢散去，以免釀成人踩人意外，卻當場遭警方按在地上拘捕，受審後被裁定阻差辦公罪成，重囚一年，是抗爭案件中社工罪成判囚首例。劉不服判決，就定罪及刑期上訴。高院法官黃崇厚早前駁回其定罪上訴，但改判監禁8個月。劉昨向高院申請上訴至終審法院的證明書，但遭黃官拒絕。劉稍後將直接向終院申請上訴許可。

阻差辦公重囚

劉家棟（25歲）兩個月前被駁回上訴，重返監獄服刑，預計三個月後刑滿出獄。他昨由囚車押送至高院，父母等人仍有到庭。劉甫出庭便與旁聽席上人士一一打招呼。

上訴方昨提出三個涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，要求上訴至終院。其中包括在考慮被告是否阻差辦公時，除控罪中指明的警員外，應否考慮現場不具名警務人員；若行為被視為阻差辦公，在甚麼程度下其動機會被視作蓄意；以及在考慮阻差辦公刑罰時，法庭有多大程度可考慮其他不相關罪行，例如非法集結。律政司代表認為有關問題不具可爭辯之處、或已在其他案件處理過，反對法庭批出證書。法官黃崇厚考慮後，駁回劉的申請。

上訴方早前指劉當時行為僅對警員帶來不便，不構成阻撓。惟黃官不認同，指劉聲言當日是為示威者爭取多點時間安全散去，但沒有證據顯示劉對人群有影響力，人群結果亦沒有散去，認為劉當日是蓄意阻撓警方執行任務。

案件編號：HCMA137/20