【販毒案】

【本報訊】警方進行打擊毒品行動，拘捕一名涉嫌販毒男子，案件昨在區域法院開審。毒品調查科警員庭上遭揭發處理證物程序錯漏百出，當他被質疑未有依循《警察通例》指引時，竟更直言「唔記得好正常」。主審法官葉佐文不禁問是否要發傳票予警務處長出庭作供講解。另一女警作供時更拒絕回答法官提問，葉官直斥她或構成藐視法庭。

31歲被告徐安泓被控三項販運危險藥物罪，涉於去年4月26日至30日在油麻地廟街附近及朗華酒店房間內，分別販運無指明數量及2.85克冰毒。他另被控於同月30日在該酒店房內管有一套適合或擬用於吸服危險藥物的裝置，並在旺角花墟企圖管有毒藥表第一部所列毒藥。

女警不回應 官斥或藐視法庭

辯方昨盤問警員黎志豪，指他處理證物諸多甩漏，包括沒有將從被告褲袋搜出、用作包裝毒品的利是封封存或送交毒理化驗。辯方又揭發黎拍攝證物時，遺漏該涉案利是封，多次質問黎是否犯錯。黎均無正面回應，僅表示「有遺漏」、「有疏忽」及「可以做得更好」。黎又承認處理證物後沒向值日官報告，並且在被告不在場時量度毒品重量；但他認為如此並無不妥，只承認量度時沒同事在場，亦沒書面記錄。

黎又供稱毒品調查科人員有特別的處理證物方式。辯方呈上《警察通例》相關指引，黎表示有看過，但「唔記得好正常」。辯方多番追問黎，到底他是跟從內部指引抑或《警察通例》工作、是否肯定其處理方式無誤等，黎被問至啞口無言。法官葉佐文不禁問，是否需要發傳票予警務處長出庭講解。葉官一度問起毒品調查科總警司是誰，黎也表示不記得。

另一名時任署理女警長馮淑欣（音譯）作供則指，當時警員為坐在地上的被告搜身。葉官聞言質問馮，沒安排被告站立搜身是否不理想，馮板起臉不作回應，更在葉官多番要求回答下，反問可否拒絕回答。葉官直指「梗係唔得啦」，更指庭上拒絕作答可構成干犯藐視法庭罪。女警最終表示因被告曾掙扎，故安排他坐在地上。下周一續審。

案件編號：DCCC628/20