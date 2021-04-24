8.18「流水式集會」案中，被判囚8個月、緩刑一年的前立法會議員、葵青區議員梁耀忠，將會喪失區議員資格。梁透過社交網站發文，慨嘆「36年區議會及之前24年立法會議員的生涯，從此畫上句號」，但強調「議席可以被褫奪，但36年的理想和堅持卻沒有人可以褫奪」，未來他「仍希望大家與我們繼續擕（攜）手努力，堅持下去」，「為香港尋求公平、公義的未來。」

被判定罪 失區議員身份

梁耀忠於1978年成「街坊工友服務處（街工）」，1985年起當選為葵青區議員至今，到1995年循「新九組」紡織及製衣界首次晉身為立法局議員，回歸後，由98年首屆立法會起，一直當選為議員，直至去年11月民主派總辭，才正式放下立法會議員身份。

然而8.18集結案中，即使梁在開審前認罪，結果仍被判監8個月、緩刑1年。由於《區議會條例》訂明，民選議員被裁定干犯任何罪行，並被判監逾3月就會喪失議員資格。換言之，梁的區議員身份，將會遭到褫奪。

街工仍會為基層工友打拼

梁今日透過社交網站發文強調，「36年的理想和堅持卻沒有人可以褫奪」，「因為這是一眾市民、一群熱心朋友與梁耀忠一起，在共同艱苦努力下，所建立和爭取的歷程。」他表示，自己由區議員到立法會議員，並與志同道合的朋友創立街工，而街工一直服務街坊、工友、弱勢社群和基層市民，也為香港民主體盡過一點綿力，「對於過去所付出的一切努力和經歷，絕不感到後悔！」

他續稱，街工由初時只有數人、僅一個地區辦事處，發展至高峯期近百人、目前有7個服務中心，都顯示出街工致力服務社群的精神，而他心繫工友的熱情也從沒退減。即使失去議員身份，他「仍會致力維持『街工』為基層工友打拼，為香港尋求公平、公義的未來」他亦感謝大家過去的支持，「願香港有美好的將來。」

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