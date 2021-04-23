【本報訊】再有健身中心爆發疫症，民政總署一名男司機初步確診，衞生防護中心追蹤發現，他與另一名日前確診的幼稚園女教師，曾在差不多同一時段在將軍澳Physical舒適堡健身，懷疑健身中心出現傳播，所有曾於本月16日傍晚6時後到過該中心的顧客及在場職員，需送入檢疫中心。

兩患者曾同時段到訪

衞生防護中心昨公佈，民政總署一名駕駛政府「AM車」的男司機初步確診，他居於將軍澳坑口顯明苑，平日上班均到西貢簽到。他曾在本月16日傍晚7時至8時到將軍澳TKO Gateway西翼2樓的舒適堡健身中心，「做器械舉重」。日前確診的第11711號日出康城綠茵英文國際幼稚園女教師，亦曾在差不多同一時段到該健身中心。該女教師亦是將軍澳居民，住在新寶城4座，任教的幼稚園共兩班K3學生被送入檢疫中心。

防護中心表示，兩患者並無使用同一組健身器材，「一個做腳，一個做身」，女患者無在健身中心沐浴，而男患者則間中有沐浴，兩人只是差不多同時間處於同一空間，令人擔心健身中心爆發傳播。

張竹君稱，該健身中心要停業14天，所有曾於4月16日傍晚6時後到過將軍澳舒適堡的顧客，及當時在場職員全須檢疫，其他職員及顧客須強制檢測。但舒適堡昨日公佈，將軍澳分店昨晚上9時起暫時關閉進行深層消毒，下周一（26/4）恢復營運，即只會停業兩天。

西營盤健身室URSUS Fitness上月曾出現爆發，共155人染疫，當時政府公佈收緊健身中心防疫措施，規定任何人身處在內須一直佩戴口罩。