【本報訊】前年警方圍攻理大期間，兩名校園內少年報稱不適送院，其間涉向警員謊稱沒帶身份證，及後卻被揭發藏在鞋內。兩人被控提供虛假資料企圖誤導警員罪，當中15歲被告否認控罪，昨日受審。警員作供時承認未施行警誡便查問，因上級下令防暴警只負責拘捕、不負責警誡，以節省時間盡快返回前線。他又承認撰寫記事冊時，與同袍「夾過啲基本嘢」。

現已16歲的李姓被告，被指於前年11月21日向警員23583陳鈞賢（譯音）訛稱沒帶身份證。同案另一被告鄭啟駿（18歲）早前已認罪，被判18個月感化令。

稱只負責拘捕 不負責警誡

警員陳鈞賢昨供稱，當晚兩名被告報稱不適，在前立法會議員郭家麒陪同下離開理大。李姓被告在救護車上表示沒帶身份證，但願意透露姓名、身份證號碼及出生日期。未幾，陳的同袍黃景華（譯音）發現鄭姓被告左腳有異樣，要求脫鞋檢查，在鞋內發現一叠用保鮮紙包裹的卡片，內有兩被告的身份證。陳檢查發現，李口述提供的個人資料與身份證資料脗合。

在陳的查問下，李透露理大內有人教他們將證件藏在鞋內隱瞞身份，他與鄭商量後，決定將卡片藏在鄭的鞋內，「咁警察咪拉我哋唔到囉」。

陳在辯方盤問下表示，當時知道被告未滿16歲，需由成年人陪同受查，但強調自己只負責拘捕，不負責調查及警誡。他將被告帶到警署後才通知其父親，並讓負責警誡的同袍接手調查。

辯方指根據守則，警方不宜在深夜及清晨查問青少年疑犯，陳回應稱當時僅是「一問一答」，不需要撰寫書面調查報告，「呢啲（書面報告）先會做證據，被告需要適當休息，等精神狀態良好時（接受查問），先做證據。」

辯方又指陳黃兩人的口供一模一樣，質疑是否「夾過」。陳承認「夾過時間呢啲基本嘢」，並一同「組織」兩被告提及將身份證藏在鞋內的說法，確定寫法是兩被告所表達的意思後，才記錄在記事冊上。案件下月21日裁決。

案件編號：KCCC825/20