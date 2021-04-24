中大校友評議會原定去年7月18日舉行周年會員大會，投票選出新主席及2名常委，數度延期後今日終成功召開大會。會上候選人答問環節中，《國安法》、學術自由及學生會被DQ事件成為焦點，有候選人明言批評校方做法，而主席候選人之一、現屆副主席郭碧蓮則稱評議會保持中立，指校方已有相關回應。下午投票程序亦一度引起風波，主席林偉雄疑無視校友提出規程問題，遭提不信任動議。

三度延期 今終召開會議

今次周年大會原先訂於去年7月18日開會，其後稱人數太多，改於同年8月31日移師亞博館，但及後又因亞博被徵用作社區治療設施，新選址紅館又因疫情反覆無法如期召開會議，三度延期下於今日成功召開會議。

大會議程包括選出新任主席及常委，常委候選人共有4人，包括民主派區議員盧俊宇及前區議員李軒朗，另外2人為王翠虹及李廣宇；主席則有2人競逐，分別為評議會現屆副主席郭碧蓮，以及前常委楊于銘。其中王翠虹、李廣宇及郭碧蓮有互相提名。

盧俊宇：期望由校友評議會入手改變現狀

其中一位常委候選人、民主黨區議員盧俊宇會前向《蘋果》表示，因疫情及行政緣故，令今次周年大會及選舉延期大半年，擔心影響校友的投票意欲。不過他稱相信一眾校友眼見中大近年各方面管理，會感到關心甚至憤怒，會期望由校友評議會入手改變現狀，做到些許聲音上的改革。

他預料，雖然中大學生會被DQ一事不在議程之上，但會有出席的校友提及事件，稱相信中大校友均關心社會及校政。他指，校方對「朔夜」的限制或不符合程序公義，未審先判令人觀感很差，令校友感擔心及反感。

現任副主席：校方須遵守《國安法》

早上11時的候選人答問環節，有約200校友出席，各候選人均被問及有關政治事件。郭碧蓮稱中大辦學理念是不牽涉政治，認為校方就言論自由及學術自由等方面已有回應，評議會將保持中立，又指校方須遵守《國安法》。楊于銘則指，評議會角色是代校友發聲，認為校友的不滿不是因大學而起，大學也是受害者，稱會堅持學術自由及院校自主，但批評《國安法》紅線不清。

早前中大學生會幹事會新任內閣「朔夜」被校方指違法而DQ，有校友要求召開特別大會討論事件，但遭評議會拒絕，事件同樣受校友關注，要求候選人就當選後會否要求校方撤回決定表明立場。盧俊宇明言譴責校方打壓、未審先判，認為評議會同意召開特別會議，當選後會要求校方收回DQ決定。楊于銘則稱DQ不理想，但相信校方出於好意保護學生，當選後希望修補撕裂，同樣表明將要求校方收回決定。

其餘候選人則未有明確表態，郭碧蓮稱校方已有聲明，評議會亦曾開會，按照委員當時的投票結果決定不召開特別大會，認為校方與學生之間應透過溝通消除分歧。

校友提質疑 大會主席：我話得就得㗎啦

大會之後按計劃於下午2時起開始投票程序，教協前總幹事馮家強認為投票是議程第二項，即第一項議程在校友成員到時前已私自完成，因此提出規程問題。惟主席林偉雄未會理會，繼續宣讀講稿，馮走上台前對質，林一度稱「我話得就得㗎啦，今日我話事」，又稱馮「冇禮貌」及影響程序，認為若大會受阻，中大24萬校友感遺憾。擾攘10分鐘後林宣佈休會，但投票程序繼續。

休會期間，續有校友走上台前對質，馮更提出不信任動議。惟林未有回應，更稱現場校友均對馮有不滿，被眾人高聲駁斥「對你（林）不滿呀」，林則模仿現場噓聲起哄，稱「大家大聲啲」，遭在場校友炮轟「小學雞」、「可恥」。林其後稱會按照章程處理不信任動議。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）