英國最新一項有關德國BioNTech疫苗有效率的研究，有約2.3萬名當地醫護人員參予，顯示接種首劑疫苗後21日有效率為70%，接種第二劑後7日有效率升至85%。不過研究顯示，有80宗新感染是於接種首劑疫苗後21日或於接種第二劑疫苗後7日確診，接種後比率確診為0.4%，顯示疫苗不能百分百預防感染。呼吸系統專科醫生梁子超表示，即使接種了兩劑疫苗也非百分之百保護，故不贊成本港接種了兩劑疫苗後縮短密切接觸者的檢疫期，擔心會有走漏個案。

英國於去年底開始接種疫苗計劃，研究由於去年12月初至今年2月初進行，有約2.3萬名當地醫護人員參予，並跟進了接種疫苗後2個月的情況，反映了真實世界中接種疫苗的效果。

打針後無病徵患者比率較多

研究顯示，有約2,600名醫護人員沒有接種疫苗，於研究追縱發現有977宗新感染，當中只有5%個案於確診前後兩周無症狀，其他人有不同症狀。而約2萬名有接種疫苗的醫護人員中，94%人接種德國BioNTech疫苗（即本港復必泰疫苗）。有71宗新感染是於接種首劑疫苗後21日出現，接種兩劑疫苗後有9宗新感染出現。在這80宗新感染中，有13%個案於確診前後兩周無症狀，無症狀比率較沒接種疫苗多，顯示較多病人不受病情影響。

研究指出，接種首劑疫苗後21日，疫苗有效率有70%；接種兩劑疫苗後7日，疫苗有效率升至85%，也顯示能應付英國變種病毒B.1.1.7。有關研究刊登於國際醫學期刊《刺針》。

梁子超表示，即使接種兩劑疫苗後非百分百保護，最主要預防重症或有症狀感染，若本港目標是清零，不應縮短接種兩劑疫苗後密切接觸者的檢疫期。

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