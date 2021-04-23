【本報訊】這邊廂，大館正展覽「九龍皇帝」曾灶財墨寶；那邊廂，觀塘繞道天橋橋墩的曾灶財墨寶被人打交叉破壞。觀塘區議員批評，政府早已知悉橋墩有曾的墨寶，但未多加保護，結果被人隨意破壞。曾灶財生前好友劉健威批評，今次事件原可避免，但政府處理曾的墨寶態度曖昧，「大部份冇保護消失咗，好可惜」。

路政署上月底委託承建商在觀塘繞道天橋橋墩進行油漆翻新工程，期間發現曾灶財墨寶。承建商當時暫停工程，並以膠布臨時覆蓋字迹保護，同時通報民政事務局跟進。不過，網媒立場新聞報道，該處的墨寶連續兩日被人打上紅色交叉及畫花，手法與早前反修例運動文宣被破壞相似。

藝評人劉健威：好可惜

觀塘區議員李煒林昨到場視察後說，該處上月發現曾灶財墨寶，「嗰時已叫政府要盡量保留，唔好用啲油遮住」，但沒想到近日有人破壞，打上紅色交叉，「今（昨）日再發現有多一筆紅色油」。他說：「搵到有墨寶係好高興，代表香港文化產物，但俾人破壞、畫花就唔開心。」他估計今次破壞者明顯不認識曾灶財，可能誤以為是抗爭文宣，「其實好多街坊不論立場，大家都好高興墨寶重現」。

曾灶財生前好友、藝評人劉健威批評，政府上月已知悉發現墨寶，今次事件原可避免，「保護有好多方法，加一啲圍欄就冇咁易破壞」。他不滿政府處理曾灶財遺下墨寶態度曖昧，「（雖然）天星碼頭及坪石邨兩條柱（墨寶）保留，但冇明顯保育政策，大部份冇保護消失咗，好可惜」。

劉健威說，早前石硤尾主教山山頂蓄水池古蹟事件反映港人保育意識提高，惟康文署保育意識未有相對提高。他記錄了曾的墨寶至少有40至50處地方，「（政府）應該搵專家逐個去睇睇」。

康文署表示，觀塘繞道天橋橋墩表面的疑似曾灶財墨迹，已就其狀況及保育考慮作初步評估，並進行詳細的拍攝記錄。由於墨迹於天橋支柱接縫下方，支柱傍雖有去水管，但支柱上方留有明顯水迹，顯示曾有雨水從接縫流過表面，故不建議加設保護罩。路政署稱，上月發現橋墩上有疑似曾灶財墨迹後，已即時通報民政事務局及康文署。署方按建議保留墨迹，近日發現墨迹被塗鴉破壞，已通報相關部門及報警處理。翻查報道，觀塘道兒童遊樂場對開也有一個寫滿曾灶財墨寶的電箱，但2017年被建築署委託的承建商誤以白色油漆塗蓋。