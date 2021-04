【銀行家襲警案】

【本報訊】美籍銀行家被指前年在銅鑼灣港鐵站襲擊休班警,案件昨開審。案中休班警供稱,當日身穿便服,拔出「休班警棍」嘗試制服一名跳閘青年,及後被告突然爭奪他手持的警棍,又踩着他的心口及喉嚨。他叫喊「leave the hand」要求被告鬆手,但被告沒有理會。休班警承認當日確曾訛稱跳閘青年涉嫌非禮,以及一度於現場否認自己是「popo」。

被告Samuel Phillip Bickett(35歲)被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪,指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。俞昨在庭上認出被告,被告隨即向他揮手,公眾席傳出笑聲。

俞昨供稱當日上班途中,在港鐵站出閘時看見一名男子跳閘,遂嘗試追截,其後成功與市民合力將跳閘男按在牆上,男子試圖掙脫。俞從腰間拔出「休班警棍」,其間突然感到身後有人打他,回頭看見一名戴鴨舌帽的外籍男子。

跳閘男此時乘機逃脫。俞其後質問戴帽男謂:「What are you doing?(你在做甚麼?)」戴帽男反問:「Are you popo?(你是警察嗎?)」俞起初答「No(不)」,後改答「Yes(是)」。

稱遭被告跪心口打臉

未幾,同場的被告突然欲搶去俞手持的警棍,其後兩人爭奪警棍並倒在地上。他稱被告首先跪他的心口,再打他的左臉。被告又問俞是否警員,俞稱是,被告遂要求俞出示委任證。惟俞稱由於當時正與被告爭奪警棍,無暇取出委任證。

俞及後以英文要求被告「leave the hand 」,但被告沒鬆手。圍觀的市民則罵俞「死黑警」,指摘他胡亂用警棍打人。最終有當值警員到場,將兩人帶進站內警務室。

俞在嘗試追截跳閘男時曾沿途大叫「有人非禮」。他昨解釋,此舉是想引起途人關注並加入協助截停男子,他清楚知道此事並非事實。辯方指俞當時是作出虛假指控,俞否認其說話屬「指控」,但同意屬「指稱」。辯方指俞所作的指稱既不公平亦不正直,俞不同意。下周一續審。

案件編號:ESCC2692/19