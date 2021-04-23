【銀行家襲警案】

【本報訊】美籍銀行家被指前年在銅鑼灣港鐵站襲擊休班警，案件昨開審。案中休班警供稱，當日身穿便服，拔出「休班警棍」嘗試制服一名跳閘青年，及後被告突然爭奪他手持的警棍，又踩着他的心口及喉嚨。他叫喊「leave the hand」要求被告鬆手，但被告沒有理會。休班警承認當日確曾訛稱跳閘青年涉嫌非禮，以及一度於現場否認自己是「popo」。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。俞昨在庭上認出被告，被告隨即向他揮手，公眾席傳出笑聲。

俞昨供稱當日上班途中，在港鐵站出閘時看見一名男子跳閘，遂嘗試追截，其後成功與市民合力將跳閘男按在牆上，男子試圖掙脫。俞從腰間拔出「休班警棍」，其間突然感到身後有人打他，回頭看見一名戴鴨舌帽的外籍男子。

跳閘男此時乘機逃脫。俞其後質問戴帽男謂：「What are you doing?（你在做甚麼？）」戴帽男反問：「Are you popo?（你是警察嗎？）」俞起初答「No（不）」，後改答「Yes（是）」。

稱遭被告跪心口打臉

未幾，同場的被告突然欲搶去俞手持的警棍，其後兩人爭奪警棍並倒在地上。他稱被告首先跪他的心口，再打他的左臉。被告又問俞是否警員，俞稱是，被告遂要求俞出示委任證。惟俞稱由於當時正與被告爭奪警棍，無暇取出委任證。

俞及後以英文要求被告「leave the hand 」，但被告沒鬆手。圍觀的市民則罵俞「死黑警」，指摘他胡亂用警棍打人。最終有當值警員到場，將兩人帶進站內警務室。

俞在嘗試追截跳閘男時曾沿途大叫「有人非禮」。他昨解釋，此舉是想引起途人關注並加入協助截停男子，他清楚知道此事並非事實。辯方指俞當時是作出虛假指控，俞否認其說話屬「指控」，但同意屬「指稱」。辯方指俞所作的指稱既不公平亦不正直，俞不同意。下周一續審。

案件編號：ESCC2692/19