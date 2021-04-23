【本報訊】中學文憑試（DSE）昨開考，首日視覺藝術科約有3,500名考生應考。考評局前日突宣佈，原定為考場的屯門青松侯寶垣中學因有學生被列為密切接觸者，需清潔消毒，48人要臨時轉往屯門官立中學的試場應考；另亦有逾50人因洪水橋天主教崇德英文書院有學生確診，需轉場應試。有受影響的考生指轉場安排突然，未有時間探路，惟有坐的士前往。

視藝科昨晨8時半正式開考，校方在開考前45分鐘開放場地，考生需先量體溫及消毒雙手，並於校務處門外暫坐，考場每個座位相隔1.5米。有父母特意陪同子女到場，也有考生於開考後10分鐘才到達。

居住在天水圍的文同學前日下午約5時才收到考評局電郵通知，但不清楚臨時轉考場的原因，對今次安排感突然，「本身已經Plan好咗去嗰度，但突然間要嚟呢度」，需由父親駕車接載她應考。

指考評局安排倉卒

同樣居住在天水圍的Jack認為安排倉卒，「因為去到臨考之前嗰日先講，仲要咁晏先講，所以都有些少驚訝」，昨需乘的士前來應考。家住元朗區的邱同學表示，對臨時轉考場感「有啲嚇親」，自己並非在附近居住，本來想事先來探路，但最終因安排倉卒而未能抽空探路，最後由父親駕車前來，「好彩冇塞車」。

另外，因應洪水橋天主教崇德英文書院有學生確診，同樣需暫停用作文憑試試場，50多名視覺藝術科考生要跨區前住屯門嗇色園主辦可藝中學應試，該校距離爆疫的屯門友愛邨愛暉樓僅約兩分鐘路程。有考生表示擔心，認為考評局應安排學生原區應考，或應避免爆疫地區。

居住元朗區的陳同學表示，得悉考場變動後「都有嚇一嚇，驚會有突發情況」。她事先未有留意考場附近有確診個案，「𠵱家知道後都有啲驚」，回家後會立即清潔消毒個人物品。