【本報訊】廣播處長李百全上任後，港台掀起離職潮，多名資深監製先後請辭或退休，管理層卻拒絕擢升內部員工。有港台中人向本報透露，李百全最快下月整治電視部，其中負責時事節目的公共事務組將成為重災區，節目《視點31》及《早辰。早晨》或將停播，而王牌節目《鏗鏘集》、《議事論事》及《城市論壇》料獲保留。

料僅剩三節目

知情人士解釋，自李百全上任後，公共事務組不少管理層遞交辭職信，包括該組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲等將於下月離職，管理層便隨即以人手不足為藉口減少製作節目。

知情人士形容，被整治後公共事務組將名存實亡，獲保留的節目《鏗鏘集》早前已被安排綜合節目組及文教組插手製作。另一港台中人表示，公共事務組預料只餘三個節目，包括《鏗鏘集》、《議事論事》及《城市論壇》。他估計大整頓將於下月中展開，因屆時已遞信的公共事務組高層將陸續離職。

拒員工升職頂空缺

有港台員工批評，管理層以人手不足作為整頓電視部的藉口，事實上管方一直拒絕內部員工升職，亦拒絕讓其他組的員工頂替相關空缺，認為李百全有意整治電視部。

他擔心公共事務組在整頓下將會被其他組吞併，形容現時如抱着「末日心態」工作，「做得一日得一日囉」。

港台回應查詢時僅指，不會評論揣測性報道。