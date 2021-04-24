關閉多個月的酒吧、卡拉OK等行業有望最快下周四（29日）重開，社交措施亦會稍稍「鬆綁」，惟要求員工及客人均須接種疫苗。有關消息傳出後，周五（23日）的疫苗接種及預約數字回升，其中預約接種中國科興滅活疫苗的人數更一度升至約6,100人，惟周六接連公佈兩宗接種兩劑科興後死亡之嚴重事故，同日預約科興人數減近半至3,500人，預約打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗人數亦較周五減一半，只有約10,900人。

自2月疫苗接種計劃開始，截至周六，已有42萬人打齊兩針，其中有逾401,700人接種首劑科興，426,600人接種第一劑BioNTech；周六單日打首劑科興人數僅4,500人，打首劑BioNTech人數則回升至17,000，較科興多逾3倍。另周五有7人接種疫苗後送院，當中6人接種BioNTech，2人仍然留院，情況穩定。

單日接種首針科興跌至4,500人

政府周六公佈最新的疫苗接種數字，至今共有約828,300人接種首劑疫苗，當中約401,700人接種科興，而約426,600人接種BioNTech。至於完成第二針的人數為約424,800人，當中約275,100人接種科興、約149,700人接種BioNTech。

周六共有30,100人打針，13,000人打科興，17,100人打BioNTech。單日接種首針BioNTech的人數為約17,000人，自本月16日以來最多，而單日接種首針科興人數跌至4,500人，BioNTech單日首針人數多過首針科興逾倍。至於周六接種第二針BioNTech人數則由周五200人跌至100人，成最低單日接種數字 。

另截至首劑科興開打的第30日、即3月27日，共有285,900人打第一劑科興；然而至本周六、第二劑科興疫苗開打的第30日，累計只有約275,100接種第二劑，維持約10,800人甩底。

預約數字方面，周六有3,500人預約科興疫苗，10,900人預約打BioNTech，兩者較周五回落一半。

6人接種首劑BioNTech不適送院

周五有7人接種疫苗後送院，包括6女1男，年齡31至51歲，當中6人均是接種首劑BioNTech，1人接種第二劑科興。2人仍然留院，情況穩定。3人不遵從醫生勸告下自行出行。

接種後感不適市民當中，兩人心悸，兩人感暈眩。41歲女子在中山紀念公園體育館接種第一劑BioNTech後出現高血壓，送往瑪麗醫院，須留院觀察；另33歲男子在龍琛路體育館接種第一劑BioNTech後暈眩，亦須留院。

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