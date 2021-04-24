香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德（Keith Richburg）前日向警務處處長鄧炳強發公開信，要求他澄清「假新聞」的定義、報道形式、法理依據及如何在調查「假新聞」同時保證新聞自由。該會今刊出警務處警察公共關係科總警司郭嘉銓的代筆回應，郭稱「無人可以凌駕法律（No one is above the law）」，警方歡迎任何有助維護法治的立法工作；惟FCC要求鄧就「假新聞」定義、報道形式、法理和執法依據澄清，信中未見上述回應。

警方聲稱一向尊重新聞自由

郭嘉銓代筆鄧炳強回應FCC關注「假新聞」立法，他指警方有責任不偏不倚維護法紀，維持社會安定，「無人可以凌駕法律（No one is above the law）」，警方會果斷採取行動，就違法行為調查和搜證，他們歡迎任何有助維護法治的立法工作。

信中又指，警方一向尊重言論、新聞及出版自由，只要不牴觸警方工作，警員願意協助專業的採訪報道（As long as the operational efficiency of the Force is not compromised, Police officers will facilitate professional reporting work.）

斥有媒體扮演關鍵角色 威脅公眾利益

他又指，自2019年以來，暴力示威不但衝擊法治和分化群眾，「假新聞」和立場偏頗的媒體報道更扮演關鍵角色威脅公眾利益，為整個社會帶來前所未有的挑戰，他們期望尋找有建設性的方法將公眾利益置於首位。

FCC要求鄧就「假新聞」定義、報道形式、法理和執法依據澄清，信中未見上述回應。

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