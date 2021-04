香港外國記者會(FCC)主席瑞凱德(Keith Richburg)前日向警務處處長鄧炳強發公開信,要求他澄清「假新聞」的定義、報道形式、法理依據及如何在調查「假新聞」同時保證新聞自由。該會今刊出警務處警察公共關係科總警司郭嘉銓的代筆回應,郭稱「無人可以凌駕法律(No one is above the law)」,警方歡迎任何有助維護法治的立法工作;惟FCC要求鄧就「假新聞」定義、報道形式、法理和執法依據澄清,信中未見上述回應。

警方聲稱一向尊重新聞自由

郭嘉銓代筆鄧炳強回應FCC關注「假新聞」立法,他指警方有責任不偏不倚維護法紀,維持社會安定,「無人可以凌駕法律(No one is above the law)」,警方會果斷採取行動,就違法行為調查和搜證,他們歡迎任何有助維護法治的立法工作。

信中又指,警方一向尊重言論、新聞及出版自由,只要不牴觸警方工作,警員願意協助專業的採訪報道(As long as the operational efficiency of the Force is not compromised, Police officers will facilitate professional reporting work.)

斥有媒體扮演關鍵角色 威脅公眾利益

他又指,自2019年以來,暴力示威不但衝擊法治和分化群眾,「假新聞」和立場偏頗的媒體報道更扮演關鍵角色威脅公眾利益,為整個社會帶來前所未有的挑戰,他們期望尋找有建設性的方法將公眾利益置於首位。

FCC要求鄧就「假新聞」定義、報道形式、法理和執法依據澄清,信中未見上述回應。

