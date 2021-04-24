斥資半億建造、被巿民狠批為「小白象」的觀塘音樂噴泉，於前日正式啟用，惟昨日（23日）有網民於網上討論區發文指，噴泉啟用不足三天，部份設施疑已損壞，被圍封等待維修。

《蘋果》下午來到觀塘音樂噴泉，昨日被圍封的噴泉已被解封。記者向保安查詢，他指互動戲水區昨日因地板不平整被圍封維修，惟表示自己亦不太清楚今天為何解封，指自己「唔知咁多，都係收order做嘢㗎咋」。昨日原本被圍封的區域，記者踏上地磚時亦明顯感覺到鬆脫。另外的互動戲水區亦有類似的情況，但未見並圍封起來，小朋友踏上鬆脫地磚時，亦未有在場保安員制止。

五個噴咀餘三個繼續運作

現場亦有近二十名小朋友在原本的互動戲水區嬉戲，但原本五個噴咀，僅有三個仍有水柱噴出，但噴出的水柱水勢相當弱，而另外兩個噴咀，雖然能感應器正常運作，但無水柱噴出。

網民對造價昂貴的音樂噴泉，本來已相當不滿，啟用不足兩日已有設施損壞，網民留言嘲諷噴泉是「一次性噴泉」、「紙紮」的噴泉，更有人問「維修五百萬夠唔夠？」

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