【本報訊】首位表明因拒絕宣誓而辭去區議員一職的元朗區議員杜嘉倫（圖），政府昨刊憲宣佈，杜的錦綉花園選區議席出缺，下月1日正式懸空。杜嘉倫認為，在當今政治大環境下，已沒能力及辦法在區議會平台反映市民意見，故不會戀棧。他指，日後的選舉不再公平，祝福仍會參選的人，坦言自己沒智慧去理解未來的選舉制度。

「區會遭僭建 差過橡皮圖章」

曾為傘後組織「基督徒社關團契」成員的杜嘉倫2015年以逾1,800票，擊敗扎根錦綉花園超過20年的民建聯邱帶娣，成為當時該區五位民主派議員之一。杜嘉倫認為，上屆區議會可以討論的議題闊很多，印象中沒有被民政處DQ議題或更改會議紀錄；但自2019年區選換屆一年多，無論政治、地區議題均被民政處阻撓甚至扭曲民意。

杜嘉倫以規劃署早前無視區議會全體議員反對，欲強推元朗17億天價行人天橋第二期工程為例，批評政府一方面聲稱諮詢區議會意見，卻沒有誠意聆聽，「呢個例子證明，區議會嘅無能程度比『橡皮圖章』更差」。

民主派自前年光復區議會後，民政專員多次拉隊離場、秘書處涉擅改會議紀錄，形同架空區議會職能，而修訂宣誓條例則有如在民主派議員身上圈上緊箍咒，他不接受政府這種「僭建」。杜嘉倫更形容，在當今政治大環境下，既已沒能力及辦法在區議會反映意見，「咁我就唔會喺呢度戀棧」。

如今辭去職位，是否等同將這個得來不易的席位向建制派拱手相讓？杜嘉倫稱，仍希望有選舉，但他提醒有意參選的同路人，要清楚知道在「踢甚麼波」，參與的是甚麼制度。

至於立法會選舉，杜更指，負責審查候選人背景的資審會具有至高無上的權力，更毋須對參選人解釋：「你覺得呢場波係公平嗎？你覺得呢場波仲可以達到你想要嘅結果嗎？如果有人話我知可以，我會祝福他，（但）我沒有這般智慧。」