終審法院常任法官包致金2012年退休時臨別警告，形容一股「前所未見的風暴烏雲」正籠罩本港法治。他強調新聞自由是法治基石，傳媒是最重要的捍衞者，「傳媒要好好發揮力量，繼續發聲」。2019年10月，他為新一版刑事法律參考書撰寫序言指，風暴已「完全爆發」。他當年慶幸尚存的新聞自由，亦岌岌可危，中央、港府和建制派全面、全方位打壓傳媒，要獨立敢講真話傳媒收聲，港台節目《鏗鏘集：7.21誰主真相》編導蔡玉玲，因採訪查冊車牌資料，被裁定兩項虛假陳述罪名成立，成為首位因查冊被定罪的新聞工作者。

一場傳媒風暴即將全面爆發。

無國界記者周二發表2021年全球新聞自由指數，中國排名第177，香港第80名，與去年不變。在亞太區中，香港排在南韓（42）、台灣（43）、日本（67）之後，只比印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、緬甸和柬埔寨等國家自由，跳進區內極權、以高壓統治國家群組。新聞自由是反映一個社會整體自由、開放的一個重要指標，作為一個標榜為國際金融中心、國際大都會的香港，新聞自由之沒落，令人感到可悲和羞慚。

過去一年，港人人權自由受打壓，傳媒環境急速惡化，港區國安法生效後，在社會產生的寒蟬效應越來越明顯，港台英文電視節目The Pulse去年訪問世界衞生組織官員的風波，是一個極具代表性例子。港台記者在節目中問世衞官員會否考慮台灣申請重新加入，問題並無任何傾向，卻被親中媒體及官員口誅筆伐，認為記者違反「一國」原則，建制派發動輿論，要求港台解僱該記者，記者受滋擾、抹黑，日前已辭職。

林鄭月娥去年8月接受內地媒體訪問時已公開說，傳媒要「撥亂反正」。港台在反修例期間被建制派、官媒圍攻，林鄭政府炮製檢討管理、管治報告，再換馬，由政務官李百全取代傳媒人梁家榮，再加插前高官為顧問，開始全面整頓港台，已安排播出的節目被臨時抽起，製作中的被腰斬，新的逐個審批，確保「政治正確」。港台一直是政府部門，但享有編採自由，在殖民地年代，不少高官亦有不滿港台報道，但明白亦接受港台作為媒體，發揮監察者角色。諷刺的是，回歸後，政府高官越來越不能接受、包容來自作為「自己人」的港台的批評。

港台是政府部門，可即時動手術，以人手調動為理由，已可以把公共事務組拆骨，把敢於觸及敏感議題的記者邊緣化，港台電視部公共事務組無論人事和節目，相信只要用一、兩個月的時間，已可以變得面目全非，官媒味越來越濃。港台以外的媒體屬私人企業，大老闆同樣透過編採部管理層換馬，確保報道及新聞處理在「紅線」以內，兩家收費電視台近幾個月的變化，大致上反映主流媒體的趨向。

反修例風暴期間，港台記者是其中一個警隊前線人員口中的「黑記」，《蘋果日報》及立場新聞亦是被針對的對象。近日由警務處處長鄧炳強掀起訂立假新聞法的爭議，除了針對網上消息外，希望借假新聞法殺《蘋果日報》，甚至立場新聞的陽謀，已越來越清楚。鄧炳強上周還借批評《蘋果日報》刊登小學生參觀警察學院，手持玩具槍嬉戲的相片，斥報道為假新聞，分化社會、煽動仇恨。鄧炳強在TVB 明珠台一個訪問中清楚表明，訂立假新聞法例是好事。

獻計打壓傳媒 其心可誅

鄧炳強引用小學生嬉戲的相片，是最好的例子，說明提出針對所謂假新聞的人士，矛頭並非指向事實。涉及的兩張相片並非造假，他其後亦承認。鄧炳強不喜歡《蘋果日報》處理新聞、照片角度，分別以假新聞、煽動及危害國家安全等罪名，恫嚇傳媒。親中傳媒近日文宣攻擊再升級，提出要取締《蘋果日報》、立場新聞。有網媒文章引述港英年代政府查封左派報章，曲線向「阿爺」獻計，如何斬草除根，可謂十分歹毒，亦陷中央不義。港英殖民地政府打壓媒體，在歷史最留下污點，永遠洗刷不去，提出的人「其心可誅」。

恐怖瀰漫新聞界，任職傳媒超過40年的印裔資深傳媒人褚簡寧，近年文章狂轟林鄭、批評國安法，但言論談不上是尖銳一族，但日前辭任無綫明珠台《清心直說》（Straight Talk）主持，停寫《南華早報》及《信報》的專欄。他向傳媒表示「香港變了」，寫文章要小心，「因為有好多紅線」。

政治「紅線」處處，查冊門陸續關上，國安法利刀已有足夠殺傷力，仍要裝備更多法律武器，新聞自由比殖民地年代還要差，仍有人替「阿爺」講好說話，說中央想取締你，是你逼出來的。正如警員「合法殺人」，「取締《蘋果》有理」！

楊健興

香港記者協會主席