4月21日，美國參議院外交委員會大比數通過《戰略競爭法案》，整部文件長達281頁，全部瞄準中共，幾乎覆蓋外交、經濟、科技和軍事等各個層面。這個法案預計將在參議院獲得大比數通過，然後由拜登簽署執行。

同日，一個由民主及共和兩黨組成的小組，呼籲國會通過《無盡前沿法案》，針對高科技發展，以便面對中國競爭，及制訂應對供應鏈危機的計劃。

扶持強敵成奇恥大辱

單在2020年，美國國會通過涉及中共的法案就有十項，這還不包括每年度的《國防授權法》應對軍備競爭的部份。關於新疆、香港、台灣、高科技、軍備、外交等領域，還有更多由美國政府發出的行政命令，隔三兩日就有新法案新規定，令人眼花繚亂。

《戰略競爭法案》是全方位的、戰略性的，長遠規劃的，是一個覆蓋一切行政政策的法案。法案共有五大章節，囊括北京各領域的問題行徑，包括掠奪性經濟作為、惡意影響力作戰、發展數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。

美國國會連珠炮式推出對抗中共的法案，幾乎有點氣急敗壞，一則是清醒地看到中共的威脅已經殺到埋身，二則是痛感美國的世界領導角色正在旁落，三則是對多年來被中共愚弄而惱羞成怒。把一個自己根本看不上眼的弱者，扶持成一個自己不好對付的強敵，是為美國的奇恥大辱，這不但基於麻痹大意，更是缺乏知人之明，最主要原因，就是太自大了，再加上中西文化的隔膜。

二次大戰後，美國領導西方陣營，無往而不利，前蘇聯的社會主義陣營最終也被摧毀，美國人相信歷史終結了，天下大定，根本不把中共放在眼裏，更誤將鄧小平的「韜光養晦」視為降旗。

韜光養晦不是真正服輸，只是暫時隱忍，只是休養生息異日再起的圖謀。春秋戰國時，越王勾踐為取得夫差的信任，連夫差的糞便都嚐過，中國人為報仇復國是沒有底線的，美國人不懂這一點。

美國數十年接納大量中國留學生去學新科技新知識，學完了就模仿，模仿還不夠就買，買還不夠就偷，幾乎把美國的科技家底都手到擒來，然後發力彎道超車。對此美國高枕無憂，任由中共在各個國際組織收買分化，認親認友，美國一回頭，發現小兄弟星散，盟友抬扛，而中共老神在在，主持起大局。對此美國還安之若素，任由中共到美國國內搞大外宣，利用左傾思潮搞事，收買政客，文化滲透，遍朝野都是中共粉絲，聯手干政，眼看國內政治也被顛覆，到這時美國才如夢初醒。

不吃北京討饒這一套

基於被愚弄的慘痛教訓，基於價值觀上你死我活的現實，美國對中共再沒有情面好講，與中共交手，就要預算他用心不良，防止他用各種手段謀陰私，把中共想像得更陰險更強悍更沒有底線，那才足以保護自己。今日美國對中共，只怕做得不夠，不怕做得太多。

早前拜登的氣候特使克里到上海，說動習近平出席拜登的氣候峯會，美國回報中共的就是互派大使，至此中美關係要慢慢解凍了嗎？

近日習近平在博鰲論壇向各國喊話，意指美國不地道，欺負他人，李克強又約外商對話，反對脫鈎，強調中國開放的大門會越開越大，中共希望與美國恢復交往、減少磨擦、避免冷戰之用心寫在臉上。但時至今日，美國人也不吃這一套了，美國人說，不要聽中共說甚麼，要看中共做甚麼，上當一次已夠失威，還要再上當下去嗎？

美國國會的抗共法案，代表了美國民意，任何一屆政府都不得不遵從，這便是中共必須面對的噩夢。中共一面討饒，一面備戰，這也反映了他們對預後持悲觀態度。美日首腦會談公報，把核子武器都搬出來了，世界反共陣線正在成形，時與勢如何對中共有利，那只有習近平自己才知道了。

方圓

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