【本報訊】稱霸學界的港島英華女校籃球隊員前日訓練期間，有女隊員疑不支暈倒，送院後不治。據悉，該名少女隊員就讀中三，原屬校隊B Grade隊成員，至去年9月被提升至A Grade隊，前日放學後經歷近3小時操練出事。校方事後成立危機處理小組。有校友指，英華籃球隊訓練嚴苛，特別是比賽前一個月，球員需犧牲午飯時間訓練，對隊員體力構成極大負擔。

學界強隊 常地獄式訓練

事發前日傍晚6時半，14歲姓梁中三女學生於港島羅便臣道英華女學校接受籃球訓練，其後突然暈倒，在場老師發現報警。據悉，姓梁女生前日下午4時放學後操練，原定7時結束，但臨近完結時昏迷，據知當時仍有呼吸，惜送院搶救後不治。

英華女學校校長關翰章昨發通告，向女生家屬致以深切慰問。學校即時啓動「危機處理小組」，為有需要學生提供情緒支援。

英華女學校是學界籃球傳統勁旅，翻查香港學界體育聯會資料，英華女校曾四奪全港學界籃球馬拉松冠軍，去年1月，更以42：37反勝漢華中學，奪得港島區D1女子組A Grade學界冠軍，是2009-10球季後重登后座。

有校友指，該校排球及籃球隊是學界強隊，操練特別嚴格，比賽前一個月更要進行地獄式訓練，若於午飯時間訓練，隊員只有20分鐘進食。放學後，更需由下午4時練至7時，學生體力嚴重超支。