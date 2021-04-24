歷史沒有如果。35年前的這幾天，烏克蘭切爾諾貝爾核電廠大爆炸，造成世紀災難。整個核封鎖區比2個香港更大。事隔35年，《蘋果》最近到訪當地，進入封鎖區措施很嚴格，必須由註冊導遊帶領，多個檢查點都須出示旅遊證件予荷槍的軍警檢查，一旦輻射超標即禁止離開封鎖區。記者在區內遇上揹着AK-47的軍警，在反應堆外300米拍攝5分鐘，即有軍人上前阻止拍攝電廠的其他角度。本報今起一連兩日，以專題報道切爾諾貝爾核災35年遺禍。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

傳譯／繙譯：Gnes Olena

「為免核子設施受恐襲 不要拍攝檢查點及工作地方」

疫情關係，記者找導遊較以往難，透過不同渠道終找到當地註冊導遊Olena肯帶隊。Olena先在車上向記者解釋規矩：拍攝是允許，但為免核子設施受恐襲，在檢查點、工人工作的地方，都不要拍攝，核電廠只能以指定角度拍攝。遊客在封鎖區內，要時刻跟隨導遊，不能隨意亂走。Olena檢查進入核封鎖區前的輻射，「現在是0.1微西弗每小時（µSv／h），是正常水平。」

檢查點外我們需將證件交予軍警檢查才獲放行。第一站是原有3,000名居民的荒廢鄉村Zalissya，核災難後當地有70多條類似的村莊。Olena說：「清理人員為防村民回家居住，很多時都會打爛灶頭」，部份村屋佈置猶如鬼屋，她指可能是其他遊客到來時移動過，「你可能覺得有點造作，但這條村所有的物品都是原裝的，不會有人刻意帶這些物品到這裏」。

列寧像與消防員紀念碑

切爾諾貝爾電廠正式名稱為列寧核電廠，市內還有不少列寧像，Olena稱：「烏克蘭獨立後，列寧像都被拆毀，只有封鎖區這一帶還有。」市中心有一個建於爆炸2周年的紀念廣場，以十字架方向設計，縱向的十字架橫牌印着上百條因爆炸而荒廢或掩埋鄉村的名字。

市內的文娛中心是1987年審訊廠長等人之地，Olena指因當時核封鎖區已生效，在這裏審訊可使官方不喜歡的人不能入內旁聽。但西方一般認為這場審訊是做騷審訊。記者着Olena帶記者進入大樓，但大樓並沒有人應門。

用當年救災器具包水泥建造

市內的消防局旁是消防員紀念碑，紀念殉職的同袍。紀念碑雕有救災消防員的石像。塑像使用的工具，如輻射探測儀、消防員的水喉等，水泥之內都藏着真正用的器具，Olena說：「紀念碑不是由專業的雕塑家造，只是由消防員自己建，他們想令塑像更真實，所以都用當年的器具包圍一層水泥建造。」

切爾諾貝爾市尚有酒店接待遊客，但區內晚上10時起戒嚴，疫情的措施也生效，餐廳只能賣外賣。店員告訴我們疫情前，餐廳一定坐滿各國的旅客，當晚幾乎專為記者2人煮了兩份晚餐，入夜後十分寧靜，只是偶然聽到遠處的狗吠聲。

「我們正接近紅色森林」

翌日進入10公里的高輻射封鎖區，記者經過市內的咖啡店，剛遇上揹上機槍的軍警買咖啡，記者着Olena問機槍是否俄國的AK-47，答案是，「AK-47已經很舊，這是現代的短版AK-47」，區內的軍管氣氛35年後仍然緊張。

入鬼城普里彼特（Pripyat）前經過「紅色森林」邊緣，Olena下車解釋，爆炸後風將輻射塵吹向西北方，部份地區隨即下雨，這片樹林一夜間由蒼翠而染成赤紅。記者接近紅色森林，輻射計即由平靜轉入連續發出警報，Olena：「馬路對面是0.7µSv／h……現在是6.5µSv／h，因我們正接近紅色森林。」記者在車上穿過紅色森林，其間輻射儀響個不斷，在車內都錄得8.36µSv／h。

幼稚園遺下的防毒面具

鬼城前身有5萬居民、上百棟廢棄大廈。記者到一間幼稚園觀看，石罅已生出青苔，窗口亦已破爛，但竟放着防毒面具殘骸，Olena解釋：「當年冷戰，學校都設有防毒面具。」記者追問：「面具是電廠爆炸後用的？」她說：「冷戰及電廠爆炸都沒有用過防毒面具，因蘇聯裝作沒有意外發生。」鬼城的廣場已長滿樹木、雜草，遠處的大廈天台，可以看到蘇聯烏克蘭加盟共和國的徽號，也可眺望到蘇聯的文宣，「讓核子成為工人，不成為士兵」、「榮耀列寧，榮耀勞動」。

「離4號反應堆只有300米……」

核災難的原點4號反應堆新「石棺」在2016年建成，以防輻射物料建築成半圓柱形，將反應堆內半衰期2.4萬年的物質包圍。電廠外有一個紀念石雕悼念這次核災。Olena介紹：「我們離4號反應堆只有300米……」。

拍攝不足5分鐘，已有軍警從電廠走向記者，為首的先向我們敬禮，但站在鏡頭前方，查閱我們的證件。Olena轉達：「軍警說不要拍攝核電廠建築物，只可拍攝紀念石雕及石棺。」記者笑指：「有可能只拍到石棺而不拍到建築物嗎？」她即提醒：「嚴肅點，要顯得你害怕他們，以免他們逼你刪去影像。」

Olena之後很快向記者講解，「當局1987年初步清理好電廠就建了首個圍封石棺，2016年建好新石棺，現在輻射只有0.6µSv／h，之前是4µSv／h，剛爆炸時是數百萬倍。現在這裏還是核設施，逾2千工人尚在廠內清理。放射性物質會存在上千年，我們可以說是永遠。」

蘇聯宣傳核電的口號是「和平使用核子技術」，但是一場人為失誤的核災及瞞報，代價是永遠的無休止守護着這個暫時封印的怪獸。

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