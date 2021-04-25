香港與新加坡的「旅遊氣泡」因疫情反覆延誤5個月。彭博再引述消息報道，旅遊氣泡將於5月26日重啟，最快明日正式公佈詳情。

旅遊氣泡兩度準備起飛「撻Q」，首次公佈原訂去年11月下旬展開，但臨門因本港爆發第4波疫情泡湯。彭博上周四（22日）報道，原訂當日公佈計劃重啟，但新加坡方面突然叫停公佈，未有透露原因。同日報道新加坡當地有疫情爆發迹象，連續多日錄得本地病例。該社今日引述消息指，旅遊氣泡將於5月26日重啟，最快明日正式公佈詳情，如果疫情持續平穩，兩地於6月26日會增加來往航班。

旅遊氣泡計劃本來擬在星港兩地疫情穩定下舉行，計劃要求乘客以專機往返、抵埗及離境前後要進行多次檢測才獲放行。不過特首林鄭月娥早前稱完成接種的香港居民可參加與新加坡建立的旅遊氣泡，「喺我哋要求，唔係新加坡要求」。

商經局回覆指政府會盡快公佈詳情。

姚思榮：本地客打針誘因不大

旅遊界立法會議員姚思榮指，本港和星洲都具備成熟條件重啟旅遊氣泡，兩地經濟及商務活動需求大，相信成行機會高。至於參與者或需接種疫苗，他指政府積極鼓勵，相信新增要求出發港人打針的成效也高。不過由於本地遊市民可以自己去景點，故本地遊旅客接種疫苗的誘因，不及上飛機外遊大。

至於本地遊復團機會，姚希望行會本周會開會討論，如果成功才能在5月8日出發，因新增員工打針和使用「安心出行」等條件，旅行社料要重新向旅議會登記。

劉鳴煒：短期無意放寬接客量 鼓勵員工打針

海洋公園主席劉鳴煒出席活動時表示，即使港府日後落實「來港易」和旅遊氣泡，恢復接待遊客，海洋公園的主要客源也是本地人，公園為確保遊覽舒適，短期內無意放寬接客量，現時亦未用盡75%入場率上限。他指公園不會強制員工接種疫苗，會積極鼓勵。

旅遊事務專員黃智祖本周六（5月1日）調任公園行政總裁，劉鳴煒指是與政府協商得出的結果，認為黃的經驗有助落實「重生方案」，並會主力處理修例工作；而公園未來6至9個月收集「競投興趣表達書」後會展開招標。

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