全國人大常委譚耀宗今午（25日）到香港機場，準備到北京出席明起一連4日的全國人大常委會會議。他受訪時表示，今次議程主要涉及內地法例修改和報告，當中並無有關香港的議程。被問到近日有否獲特區政府邀請，加入有「社會人士」出任的資格審查委員會時，譚耀宗表示沒有，並認為該職位應由熟悉和了解《國安法》、《基本法》和憲法，以及「畀人感到有公信力」的人士出任。

對於有建制派議員認為，政府應要求參加選舉的人士，申報是否持有外國國籍及旅行證件，譚耀宗稱，人大常委會決定未有提及的部份，會留待特區政府處理，又指如果選舉條例在資格上無此要求，便不需要申報，「如果資格上有此要求，便當然要申報。」

來屆選委會任期將於2026年10月結束，並要面對長達4個月的「真空期」後，才組成新一屆選委會。譚耀宗認為，立法會審議本地立法的過程中，或會發現類似的新問題，認為如果有需要，特區政府可向人大常委會提出處理，但他形容這個只是「技術問題」，可以先由特區和內地部門商討如何處理，明日召開的人大常委會未有相關議程。

譚耀宗家族的國籍問題一直受關注，本年初有報道指譚的長子譚建宏及兒媳梁仲萍已入籍澳洲，更在珀斯開設審計及企業諮詢服務公司，除為華人圈提供會計服務，同時串連從事移民顧問生意，幫香港及大陸人做外國公民。梁仲萍2014年夥拍當地龍頭移民服務集團，到四川成都舉辦投資移民講座。

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