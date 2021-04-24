4號核反應堆爆炸後不足8小時，軍警立即封鎖切爾諾貝爾市一帶，並派人量度封鎖區人士的輻射量，輻射測量員（Dosimetrist）由35年前圍封開始，至今仍向進出人士及車輛檢查。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

傳譯／繙譯：Gnes Olena

爆炸後約1小時

記者找到年逾六旬的輻射測量員Balavan Dmytrovych，他於切爾諾貝爾區內工作逾40年，現職專測量進出車輛的輻射；一旦超標，即要以溶液消除輻射，直至安全水平才可放行。

自1980年起，Dmytrovych在電廠負責通訊設置保養工作，爆炸當晚他正在核電廠內。他記得廠方凌晨約2時30分（爆炸後約1小時），致電召他緊急回電廠工作，Dmytrovych說：「可以，但要派車來接我。」答覆是不會有車，「你走到露台看看。」

Dmytrovych住在鬼城5樓的住宅，大廈座向及位置接近核電廠，他立刻看到核電廠被巨型的紫紅色火焰包圍，且不斷發出火光。

「我看到4號反應堆已經不再存在」

他於是從寓所步行3公里緊急回核電廠工作，「我從核電廠建造時已參與工作（4號反應堆1983年竣工），所以對電廠很熟悉。我看到4號反應堆已經不再存在。」Dmytrovych斷言當時已肯定是反應堆爆炸，「我走路回核電廠時，最近只有300米，幸好沒有走到另一條岔路，那裏有800倫琴輻射（致死量為500倫琴）。」

爆炸第三日，他與2名孩子被疏散離開切爾諾貝爾，他之後將孩子帶到烏克蘭南部500公里外的敖德薩交給祖父母照顧後，便回到切爾諾貝爾繼續工作。

Dmytrovych指當時並不懼怕輻射，「根本沒有（對輻射）認識，腦海中沒有想過（輻射）。」在區內工作逾40年，Dmytrovych慶幸沒有受輻射嚴重影響：「我到現在身體都還好，行得走得。我女兒甲狀腺正常，兒子就已去除了（甲狀腺）。」

爆炸翌日：工人甲狀腺驗出強烈輻射

封鎖區內最少70多條鄉村因輻射高而整條埋葬，但當中仍有留守者，估計目前有約190名，但隨年事漸高，數字正減少。記者探訪83歲的留守老婦Valentyna Borysivn，她住在切爾諾貝爾市的一條村莊，爆炸時47歲，當年她丈夫目擊爆炸，並已在2008年離世。

Borysivna丈夫在核電廠爆炸當晚，在電廠的貨運碼頭做吊臂工人，與同事目睹爆炸的閃光。她憶述丈夫當晚目擊了事發經過，但因為電廠以前曾發出類似的閃光，故沒為意。

當晚丈夫就感到喉嚨乾和痕癢，他同事見狀就叫他喝酒，蘇聯人普遍相信伏特加可防止輻射。翌日切爾諾貝爾全市圍封，進駐的輻射測量員很快就測出丈夫的甲狀腺附近累積了強烈輻射。

Borysivna當年在市內的縫衣工廠工作，即使另一端的核電廠剛剛爆炸，她翌日亦要回到工廠，趕工完成生產配額。她翌日走路上班，平常走慣回工廠的路突然被軍警封鎖，Borysivna看見軍警都戴上口罩，「我在工廠聽說有人把電廠炸了，我與同事說笑：『肯定是你炸的，如果不是我們現在為甚麼躲在地牢工作』。」

爆炸第十日：婦女被強徵參與清理

爆炸第19日，時任總書記戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）終於在中央電視台新聞聯播Vremya中，首次就爆炸發表聲明。Borysivna憶述：「（5月14日前）無人向我們說過電廠洩漏輻射。」她其後被強徵參與清理工作，協助軍方在河岸入沙包，以供直升機用作撲滅仍在燃燒中的反應堆。Borysivna指當時開始意識到電廠不妥，「我們鄉村離核電廠較遠，都不希望疏散」。

Borysivna身處的鄉村終在5月5日（爆炸第10日）疏散和封村，「官方說只是暫時疏散2、3日，只需要帶3日的食物，帶證件就可以，我們都鬆一口氣」，不料離開後，等了10天都不獲准回到區內居住。

Borysivna與丈夫於是在10天後偷偷重返舊居，繼續在市內工作和居住，但當局在1988年趁她短暫到烏克蘭中部一趟行程時，竟強行拆屋，「我舊屋被拆毀、被埋在泥土下面，只見到拆毀的黑色坑洞遺址，他們說因為輻射污染，我住的整條村都拆毀了」。

記者探訪Borysivna的地方是她在舊屋被拆毀後，在切爾諾貝爾市內尋到的另一間房屋，她的所有私人物品都已長埋地底，包括當年的所有舊照片。

爆炸後35年：我的家園讓我能活下去

爆炸過去約35年，Borysivna一直未有長期離開家園，她指雖身體欠佳，但最終都活下來，「我患了很多症狀，我會頭痛、心臟也不好，我都想盡辦法治理」。被問到為何堅守這片受輻射污染的土地，她：「我的家園讓我能活下去，要我到其他地方或者我會死去。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）