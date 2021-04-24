【本報訊】「佢（姜濤）全民造星得到冠軍後，我就好鍾意佢」，大專女生Michelle是MIRROR成員姜濤的超級歌迷，為撐偶像開騷四出撲飛，不幸墮入訛稱有「靚位」平飛出售的陷阱，最終她為買六張門票，損失9,000元。

支付寶過數 騙徒疑為慣犯

遇騙的Michelle就讀副學士，是MIRROR歌迷，自言最愛姜濤，「佢全民造星得到冠軍後，我就好鍾意佢」，Michelle參加姜濤歌迷會，曾與姜濤合照和聊天，盛讚偶像好人，並把於歌迷會購買的姜濤公仔放在睡房，朝夕相對。

上月她得知MIRROR舉行演唱會，曾於快達票搶購門票，但因網站塞車失敗，其後在Instagram聯絡到一名聲稱有1,280元門票出售的賣家，對方要求另加320元手續費，合共1,600元，聲稱可安排第三排「靚位」，她認為相對被炒至8,000元的癲價門票，1,600元算是便宜。

她其後購買兩張5月10日門票，賣家要求支付寶過數，上月底她付了3,200元，之後官方宣佈加開11日一場，她再聯絡賣家，對方表示有飛，她再買兩張再付3,200元，對方聲稱本月7日可以交收。可是當日賣家突稱未取得門票，又指尚有11日的第一排門票，並指她幫襯兩次給她每張1,300元優惠，最後她再替朋友買下兩張，前後付款9,000元。

本月12日她接獲賣家來電稱兩日後交收，否則原銀奉還，結果又一次食言，最後她本月16日報警。她事後於IG一個群組講述被騙經歷，竟發現共有10多人受騙，懷疑是同一騙徒，有網民更將騙徒起底，指他早年曾涉出售海洋公園門票行騙。