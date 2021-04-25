5歲女童Z遭虐待致死案引起社會關注虐兒問題，法律改革委員會早前亦表示正考慮設立「沒有保護罪」加強舉報。兒童權利委員會主席雷張慎佳認為，本港應設立兒童死亡個案檢討機制及健全的舉報機制。她批評政府在保護兒童方面反應緩慢，又指國安教育日等「大工程」亦反映政府未有優先處理兒童事務。身兼兒童事務委員會委員的她又稱，該委員會實際效用不大，坦言曾萌生去意。

斥政府「落到嘅力好少」

雷張慎佳接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，曾經有虐兒個案被轉介13次，才獲兒童權利委員會接見，過程中雖經老師、社工、教會等檢視，但涉案兒童仍不斷受傷害。她稱應設立個案檢討機制，追蹤曾接觸涉事兒童專業人士，以找出處理個別個案的過程中有沒有任何漏洞。

對於立法設立虐兒舉報機制，雷張慎佳認為不應再是將個案不斷由一個機構轉介到另一機構，同時亦要訂立清晰舉報指引，並為教師、社工等專業人士提供嚴格培訓。她稱不少國家均已設立有關兒童權利的全面培訓，甚至學位課程，反觀「香港落到嘅力好少」，希望未來本地大學或不同機構可加強相關培訓。雷張慎佳又稱，不擔心會有人濫用舉報機制，她稱若各界一起努力，不同崗位的專業人士得到相應培訓，加上累積一定經驗後，應不會一窩蜂去舉報。

「兒童事務只係頭痛醫頭」

雷張慎佳又批評政府在推動保護兒童政策方面反應緩慢，即使法律改革委員會已建議改革兒童法例，並獲立法會跨黨派議員支持，但政府仍遲遲未提出討論。她主動提到，近年的社會事件及疫情，加上政府要籌辦國家安全教育日，均認為反映政府未有優先處理兒童事務， 形容「好多大事、大工程都遮住晒細路哥，我哋嘅優次亦冇畀到細路哥，整件事（兒童事務）係『頭痛醫頭』」。

2018年起兼任兒童事務委員會委員的雷張慎佳又指，該委員會只屬諮詢機構，即使所有委員已很努力推動兒童政策，亦不代表現有機制奏效，坦言曾深思不再擔任委員。她促請政府成立法定委員會，並委任1名專員，專責管理兒童事務。

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