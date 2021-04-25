本港經濟飽受疫情重創逾年，隨著疫情略為緩和，今年1至3月經季節性調整的失業率為6.8%。政務司司長張建宗在網誌表示，最新的失業率較對上一次7.2%有所回落，預料本港經濟近期有所改善。此外，為達致改善勞工權益和福利的目標，港府將逐步增加法定假日等措施，最快明年5月的佛誕實施首個新增的法定假日。

5.1是國際勞動節，張建宗除向「打工仔」致敬外，又稱港府已於今年3月向立法會提交《2021年僱傭（修訂）條例草案》，擬將法定假日（俗稱「勞工假」）日數由目前12天增至17天，與周日以外的公眾假期日數睇齊。如順利通過，最快2022年5月的佛誕實施首個新增的法定假日。

此外，本港首季就業不足率為3.8%，為幫助受影響市民，港府將由今年6月至明年（2022年）5月的申領月份，限時降低「在職家庭津貼」計劃非單親住戶的工時要求，包括把基本津貼工時要求由每月144小時降至72小時，以及將中額津貼工時要求由每月168小時降至132小時。

而就青年就業方面，港府日內將推出第四期「青年委員自薦試行計劃」，委員會數目將由10個增至15個，涵蓋保育、創科和教育等不同政策範疇。

張建宗重申，控制疫情是本港經濟全面復蘇與否的關鍵，並再次呼籲市民接種疫苗，港府亦會陸續為已接種疫苗的市民提供便利措施，包括到醫院及院舍探訪、在食肆聚餐以及旅遊氣泡等。

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