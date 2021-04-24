難以掌握紅線的《國安法》下，一篇無事實基礎的外媒報道令成立近20年的民間人權陣線飽受衝擊，多個團體和秘書處職員憂誤觸「紅線」，先後宣佈停止參與和退出民陣工作。現於民陣「一夫當關」的陳皓桓坦言早前曾因此「壓力爆炸」，一度反思應否退出民陣，最終自覺在社運人士中「包袱最少」，決定留守。身負多宗案件的他稱，預計6月或會首度入獄，稍後會與仍留在民陣的組織商討未來方向，包括是否需要暫停運作。他稱，在極權政府下爭取民主自由，坐監或一如古思堯所言，「可能真係要成為我哋生活一部份」，指港人能做的就是在監獄外繼續堅持，「盡力捐窿捐罅都要發聲」。

記者：林俊謙

25歲的陳皓桓去年10月從社民連黨友岑子杰手中接過民陣召集人一職，孭起這個香港民主運動上最大的民主派政黨和民間組織聯合平台。政府2月底以《國安法》大搜捕47名參加和組織去年民主派初選的人士後，新加坡《聯合早報》突引述不具名消息，聲稱民陣因曾接受美國國家民主基金會（NED）資助舉辦反修例運動，短期內將遭港府以《國安法》取締。

陳皓桓接受《蘋果》訪問時憶述，當日看上述報道時未感任何壓力，「因為佢哋講嘅全部都係假嘅，話我哋有收NED錢，但我哋完全無收過，完全係老屈」，指民陣過去一直靠在遊行集會中的香港市民捐款支撐日常營運，從無收取任何外國資金。

他指，原以為發出聲明澄清後，即能平息流言，想不到民主派47人因初選被捕，「飄移的紅線」令多個民主派政黨和民間組織均擔心誤觸「紅線」而停止參與民陣工作，「民間團體真係承受唔到《國安法》壓力，政黨亦要諗將來發展」。至於作為民陣領導層的秘書處，原副召集人何啟明、司庫柯耀林因初選案被捕，另一副召集人葉錦龍則因希望履行區議員職務，先後請辭，令民陣秘書處現僅餘陳皓桓「一夫當關」，他對退出的戰友和團體表示理解。他將在5月與仍在民陣的團體開會，若無人在他坐監期間接任民陣召集人，民陣就要暫停運作。

回想當時面對連串打擊，加上《文匯報》、《大公報》等中共喉舌連日刊文追擊，陳皓桓坦言壓力之大連他亦「有啲頂唔到」，「因為我每一日都喺度聽到，話每一日都要拉我違反《國安法》，咁我咪即係得返嗰幾日、嗰一兩個禮拜時間？再加上我有日返到屋企，發現我隻狗死咗，我決定休息一個禮拜」。他透露小休期間曾反思自己的未來，包括是否要退出民陣，「但我又覺得，而家我25歲，我畀盡你10年時間（坐監），我都係35歲，然後再夾埋，你一個冇乜包袱嘅人，你都唔頂，咁你叫邊個頂？你叫啲有包袱嘅人去頂？」，認為當下只能盡力去做，「我難得喺呢個時代，企喺呢個崗位，我就要堅持大家堅持做嘅嘢，做我自己盡力可以做嘅嘢，然後做到最盡時，我就去坐監」。

認同李卓人所指 民主派即使「委曲」亦難「求全」

他認同李卓人所講，從多宗民主派遭濫捕濫告的案件中，看到民主派即使「委曲」，亦未見可以「求全」，「政權要打壓你嘅時候，你避都無得避㗎啦！你能夠做嘅，就係唔好俾恐懼支配自己；你能夠做嘅，就係克服呢個恐懼，我唔係話叫你完全冇恐懼，而係你要克服、面對個恐懼，兼且要面對埋你要面對嘅嘢，因為我哋無做錯吖嘛！我哋爭取五大訴求有乜問題？爭取結社、言論自由有乜問題？《基本法》27條寫明㗎喎！」

受訪當日，陳皓桓一早到法院外聲援被控非法集結罪的古思堯，最終出獄不久的古被判罪成再入獄。陳坦言，本來不太認同古指「坐監要成為我哋生活一部份」的說法，「但當你喺一個極權政府之下，你要爭取民主自由，你要令到香港社會變得更加好嘅時候，坐監可能真係要成為我哋生活一部份囉，我哋唔單止要習慣，仲要知道，我哋嚟緊只會不停咁入獄，唔同嘅人都不停入獄，然後我哋唔單止克服佢，仲要繼續支持入面嘅手足」。

冀港人未來繼續「捐窿捐罅」發聲

那今年還有否民陣歷年都舉行的七一遊行？陳皓桓苦笑說，該問題就如今年是否還有香港電影金像獎一樣，目前答案是「唔知道」，認為最終要取決於香港市民，因為屆時他很可能已在獄中，今年七一亦適逢是中共建黨100周年，「香港市民仲發唔發聲呢？呢個要香港市民自己決定，因為大家都清楚知道，民陣再發起係非常困難，我喺度嘅話，我會嘗試（申辦七一遊行），但係我（屆時）未必喺度，我好希望唔會完全無聲音，喺七一見到大家可以大聲地要求內地中央政府，畀返民主自由香港人，畀返應有的權利，履行返佢哋嘅承諾，我覺得香港人要做呢樣嘢」。

面對政權連番打壓，他稱留意到香港人一直盡力「捐窿捐罅」發聲，包括排隊旁聽民主派被捕案、排隊光顧遭海關檢控的阿布泰等，「咁嚟緊六四、七一，我好希望大家都可以盡力去做」，認為對至今被還柙和在囚的手足而言，香港人堅持發聲，就是最重要的力量來源，寄語港人未來最重要「見字飲水，強身健體」，更要反思整場「反送中」運動中，有甚麼事值得學習和改善，並在支援在囚手足方面「盡做」，「每人行多一步，咁個社會就會進步好多」。

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