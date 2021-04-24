【本報訊】網上流傳一條短片，三名穿警察制服男子互有動作。警方表示高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。暫時未能確定片中人是否警務人員，警方則指出，片中人制服與裝備與香港警察有多處不同。

不排除冒警

有關短片於昨日下午起於互聯網和社交通訊平台上流傳，片中三名男子穿着與香港警隊員佐級人員制服極為相似的藍色短袖恤衫和黑色長褲，並配有類似警棍、手槍、對講機等裝備，其中一人的肩章顯示為警長職級。片段中，三人互有動作，表現猥褻。

警方晚上在facebook專頁表示，留意到網上流傳一段不雅短片，片段中有三名穿着疑似警察制服的人涉嫌作出不雅行為。警方高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。警方續稱，經初步調查發現，片中人物穿着的制服及裝備與香港警察的制服及裝備有多處不同，警方不排除有人假冒警務人員拍攝短片，會繼續從不同方向主動調查。

警方重申，互聯網不是無法可依的虛擬世界。根據香港現行法例，大部份在現實世界用以防止罪行的法例均適用於互聯網。如有人網上發佈淫褻物品可觸犯香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬，及入獄三年。