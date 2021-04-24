本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情反覆，昨日（24日）僅新增3宗個案，均為本地個案，包括日前所公佈的38歲菲傭帶N501Y變種病毒流入社區的個案，該個案列入本地沒有源頭感染個案。另有兩宗有關連個案，包括一名政府民政處司機及3歲男童，俱與早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園31歲女教師有關。

由於唯一一宗源頭不明為帶N501Y變異病毒株的菲傭個案，有關詳情在前日疫情記者會上已公佈，故衞生署昨日沒有舉行記者會。

另外，再多兩宗接種疫苗後死亡個案，兩宗均是在打科興第2針後在家猝死。死者分別是一名58歲女子及75歲男子，均有長期病患，包括高血壓及肥胖，以及高血壓及糖尿病。兩人分別在昨日及今日不治，是在接種科興第2針後10日或15日後離世。累計本港有23宗接種疫苗後死個案，當中4人接種BioNTech復必泰，19人接種科興。

5場所須強制檢測

政府昨日深夜公佈有5個場所需要強制檢測，包括涉及變種病毒的菲傭僱主寓所半山堅尼地道8號及3歲男童所居住的葵涌邨曉葵樓，民政處司機工作的將軍澳政府綜合大樓6樓亦須強檢。任何人在4月17至24日曾身處上述地方超過2小時，須於26日或之前接受檢測。

3歲男童所就讀的荃灣循道衞理聯合教會亞斯理幼稚園幼兒園亦被納入強制檢測，另外天水圍天恒幼兒學校因爆發上呼吸道感染而同樣要強檢。任何人在4月11至24日身處上述地方超過兩小時，亦須於26日或之前接受檢測。

4月24日強制檢測

住宅

●半山堅尼地道8號 Kennedy Terrace

●葵涌葵涌邨曉葵樓

工作地點／學校

●將軍澳政府綜合大樓6樓

●荃灣循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園

●天水圍天恒邨恒貴樓地下Ｂ及Ｃ翼香港基督教服務處天恒幼兒學校

4.23起跨境司機打齊2針獲通知後可免入境採樣

運輸署宣佈，獲廣東省政府同意，由4月23日凌晨開始，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到訊息，顯示在完成接種兩劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」訊息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、或完成接種兩劑疫苗後未滿14天、又或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，在每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。

截至21日，超過4,200名跨境貨車司機完成整個疫苗接種，並同意將相關資料交予廣東省政府上傳至「粵康碼」系統。政府指至今已有約6,900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的約有6,200名，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及接近九成。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府於今日（25日）會在灣仔告士打道花園（入境事務大樓外）及葵涌邨曉葵樓增設流動採樣站。而九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場、尖沙咀漢口道、尖東加連威老道、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至5月3日。

所有市民

●長洲醫院路3號長洲體育館（4月26日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月3日）

●元朗安興遊樂場（至5月3日）

●天水圍天瑞體育館（至5月3日）

●屯門建生社區會堂（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●中環5號碼頭外（至4月25日）

●告士打道花園（入境事務大樓外）（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●尖沙嘴海港城3號碼頭停車場（至4月25日）

●將軍澳坑口顯明苑地下排球場（至4月25日）

●葵涌邨曉葵樓附近公眾地方（4月25日至26日）

●長洲醫院路3號長洲體育館（至4月26日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月24日16:15）

11,730宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（第11573、11579、11582、11608、11623、11635、11645、11650、11666、11678、11680、11685、11695、11703、11705號個案），共11,340人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

148名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘143人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月24日16:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（23日）新增9宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為上海3宗，江蘇、廣東、重慶、四川、雲南及陝西各有1宗。大陸累計確診90,575宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,097宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月24日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.45億、死亡人數逾308萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,198萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.1萬。印度確診人數超過1,626萬，死亡人數近18.7萬。巴西確診人數突破1,423萬，死亡人數超過38.6萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

●美國疾病控制及預防中心(CDC)及美國糧食及藥物管理局(FDA)決定應撤銷暫停使用強生疫苗的措施，疫苗可恢復使用。CDC的專家委員會早前在衡量注射強生疫苗與出現罕見致命血栓的關係後，周五建議美國應恢復使用強生疫苗。美國糧食及藥物管理局(FDA)將更新強生疫苗的緊急使用授權條款，包括接種疫苗風險及如何辨別和處理副作用情況。

●由於澳洲疫情擴散，紐西蘭周五起暫停紐澳間新開放的旅遊氣泡。紐西蘭政府在官網聲明指出：「如我們跨塔斯曼（Trans-Tasman）旅遊氣泡協議所載，紐西蘭與西澳洲間的旅遊已經停止，直到政府進一步建議公布為止。」

●歐盟領袖下月25日將在布魯塞爾舉行面對面峯會，討論疫情、對抗氣候變化和與俄羅斯緊張關係。歐盟的疫苗接種計劃起步緩慢，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣佈疫苗接種正趕上步伐，預期到7月底，歐盟70%成年人會接種疫苗，目前正與藥廠洽談第二代疫苗合約，以防再現變種病毒。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,985,005 (571,059)

印度 16,263,695 (186,920)

巴⻄ 14,237,078 (386,416)

法國 5,502,014 (102,655)

俄羅斯 4,691,290 (105,718)

⼟⽿其 4,550,820 (37,672)

英國 4,416,531 (127,638)

意⼤利 3,935,703 (118,699)

⻄班牙 3,468,617 (77,591)

德國 3,263,415 (81,326)

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