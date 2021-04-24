【本報訊】47名民主派參加初選被控串謀顛覆國家政權，僅11人准保釋，其餘36人未審先囚還柙逾月；牆內人鬥志不減，親朋戰友風雨不改探訪及在社交網打氣。林卓廷fb透露阿廷雖積極融入鐵窗生活，惟受小病困擾又拒月花逾萬元食私飯，日漸消瘦。范國威於獄中獲貼信封工作，昨更「報喜」加人工可買零食。

范國威貼信封賺零食錢

「阿廷開始變瘦、皮膚變黃、白髮變多」，林卓廷fb小編日前上載林的素描像，指林接連出現耳水不平衡、濕疹、扭傷，伙食不足果腹，「個零兩個禮拜瘦咗成四吋腰」。親友都勸他食私飯，惟林稱需習慣獄中飯菜而拒絕，「有錢都留返嚟打官司同養屋企人，無謂使成萬銀一個月食私飯」；小編冀市民「一人一句勸佢食私飯」。

小編指阿廷料短期難出獄，「不停做運動，閒時做掌上壓，務求強身健體捱過獄中坎坷。但明顯越做越瘦，越唔健康。」小編亦上載阿廷中學青澀照片，留言「呢期好似興post陳年學生相幫dse同學打打氣，各位同學奸巴爹！」

范國威fb小編發文指范獲貼信封工作，近日加人工可買零食，「我會透過零食的味道去扣連外面的世界」。范又指獄中作息定時可常做運動，「慢慢向一些難度高的動作挑戰，例如倒立、波比跳及深蹲式弓步」。

還押荔枝角的快必譚得志指，調到舊翼G座後光線不足，閱讀寫作效率大降，與囚友踢毽興趣反增，「見佢哋慢慢操fit咗，亦都鞭策自己唔可以鬆懈」。