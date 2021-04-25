帶有N501Y變種病毒的38歲菲傭於西營盤華美達酒店完成21日檢疫後，自行在社區檢測才被確診，港大微生物學系講座教授袁國勇前晚（23日）視察該酒店後表示，菲傭應較早時已感染，質疑承辦商華大基因採樣「撩得唔好」走漏個案。

華大基因近月接連出錯，包括令28個假陽性樣本被2個真陽性樣本污本，連累逾百人無辜入隔離營檢疫。惟食衞局昨晚（24日）回覆指，在接獲承辦商調查報告前，將暫停委派華大基因服務流動採樣站，惟未有全面叫停華大基因在港其他化驗服務。

袁國勇質疑華大採樣「撩得唔好」

衞生防護中心日前公佈帶有N501Y變種病毒的38歲菲傭個案，她於3月27日乘搭5J272由菲律賓到港，3月27至4月16日於西營盤華美達海景酒店隔離，惟至檢疫完成後，於4月22日自行到社區檢測中心檢測，至昨日（24日）正式確診。

港大微生物學系講座教授袁國勇前晚視察該酒店後曾指，菲傭入院後抗體呈陽性，應較早時已感染，當時病毒量亦應很高，質疑檢疫第12日或19日（即4月7日及14日）未被檢測到，或源於承辦商採樣人員「撩得唔好」。

食衞局僅稱或削華大外判合約

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮當晚指不掌握承辦商資料，至周六（24日）署方才表示現時外判檢測承辦商是華大基因（BGI），本月26日開始另一承辦商Prenetics會加入，與華大基因一起為指定檢疫酒店接受強制檢疫人士提供檢測服務。

華大基因周六晚承認負責為該菲傭兩次採樣及檢測，食衞局則回覆指會嚴肅跟進事故，考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利。

局方又指，已要求華大基因進行深入調查，並向政府提交報告，及對政府專家顧問團成員袁國勇教授和港大團隊的建議作出跟進。政府亦考慮透過獨立機構進行第三方審核，以確保調查的中立性和專業水平。

局方發言人續指，如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反專業守則，會將個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進，在政府接獲承辦商的調查報告前，將暫停委派華大基因負責流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他不同檢測服務。

華大：專業護士為檢疫客採樣

華大基因回應時指，尊重政府決定，全力配合政府工作，並已落實袁教授及香港大學團隊提出的建設性意見，又指公司始終以科學技術和質量標準為核心能力，持續完善工作流程，不斷提升監管能力。

此外，華大基因就疑似出現採樣失誤發聲明回應，指為檢疫酒店住客作測試的採樣人員均為專業護士。又指檢測結果應謹慎核實和舉證，在官方發表結論前，華大不會對任何個案作出評論。

屢出錯僅罰停流動採樣 袁海文：難明政府邏輯

華大基因接連出錯，除了本周四（22日）被揭發出現28個假陽性樣本，今年2月亦曾被發現16宗假陽性個案，事後警方拘捕華大一名化驗助理，涉嫌毀壞檢測樣本。

今年3月華大再因延遲向市民發送陰性結果通知短訊，事件涉及2,800個樣本，遭食衞局發警告信，要求華大嚴肅跟進，若無改善則按合約跟進。

民主黨醫療政策副發言人袁海文指出，華大基因過去數個月來不斷涉及化驗或採樣出錯事故，質素非常令人擔憂，公眾期望政府中止其合約服務；但現在只暫停其流動採樣服務，「呢啲咁低風險、好少再搵到確診者嘅環節就暫停，最高風險、最需要小心化驗嘅檢疫酒店住客樣本就繼續做，完全唔明白政府邏輯同有乜依據」。

他又稱，政府在執行合約條款上「畀咗好多次機會華大」，若今次仍然從寬處理，公眾對華大以至政府檢測服務信心就更低。

民主黨晚上亦發聲明，促請食衞局暫停華大基因所有檢測服務，直至調查結束為止。民主黨食物安全與環境衛生政策發言人曾自鳴批評：「今次再次出現大量『假陽性』個案，導致數以百計無辜市民需被漏夜封區，或甚是送進檢疫中心，擾民至極。」他質疑政府只暫停華大流動採樣站做法欠理據，但沒檢討其提供的所有服務之準確性，難向公眾交代，亦引起包庇華大之嫌。

中資背景 子公司涉侵人權遭美制裁

華大基因原本是內地醫學檢測集團，2010年在香港成立「華大基因香港研發中心有限公司」（香港華大），並在港開設華昇診斷中心，董事長為醫管局前主席胡定旭，去年9月港府硬推全民檢測，其中一間受委託檢測公司便是華大基因。現時華大基因亦承辦本港7間社區檢測中心，包括元朗市東社區會堂、黃大仙摩士公園體育館、九龍城土瓜灣體育館、觀塘牛頭角道體育館、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂及元朗天晴社區會堂。

另外去年本港第三波及第四波疫情爆發，出現聯合醫院群組和歌舞群組時，華大基因亦曾受政府委託，在葵盛社區會堂及觀塘秀雅道遊樂場設立流動採樣站；去年10月21日又為全港安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工開展為期三周的免費病毒檢測；自去年底在機場成立、為抵港旅客檢測的臨時實驗室，同樣由華大基因負責。

華大基因（BGI）子公司新疆絲路華大基因科技有限公司以及北京六合華大基因科技有限公司，去年7月都因涉侵犯新疆維吾爾族人及其他穆斯林人權被美國商務部列入實施制裁的黑名單，同年8月亦曾涉及抄襲專利風波，遭美國跨國生物科技公司Illumina控告。

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