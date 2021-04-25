昨日台灣基督長老教會網站懷疑被封，今日（25日）再有至少兩個台灣網站以香港伺服器瀏覽時無法進入，其中一個為民進黨官網。《文匯報》今引述消息指，台灣基督長老教會曾涉網台D100主持傑斯的「國安法」案件。

台灣基督長老教會 被指助抗爭者逃亡

台灣基督長老教會網站昨晚起無法經香港伺服器連結。《文匯報》引述消息報道，警方在調查傑斯案件時懷疑基督長老教會也牽涉其中，其中傑斯發起的「千個爸媽台灣助學」計劃，以眾籌方式幫助逃台示威者，資金來源模糊但金額驚人，短短數月透過眾籌取得逾千萬元資金，當中有400萬元被轉到台灣基督長老教會戶口。原名尹耀昇的傑斯去年11月及今年2月，兩度因洗黑錢及資助分裂國家等罪名，遭警方國安處拘捕，早前申請保釋被拒，至今仍還柙。

《文匯報》以「鼓吹台獨」形容台灣基督長老教會，該教會反送中運動期間曾表態支持示威陣營，旗下屬會亦曾接受傳媒訪問透露有收容流亡台灣的抗爭者。該會網站（ https://www.pct.org.tw/ ）今午仍無法連結，另外有兩個網站包括民進黨官網（ https://www.dpp.org.tw/ ）及台灣國防部國軍人才招募中心（ https://rdrc.mnd.gov.tw/ ）亦無法瀏覽，其中民進黨網站即使改用VPN（虛擬專用網路），也無法連上，但台灣網民可以正常瀏覽該網站。至於民進黨其他地區黨部網站，包括民進黨台北、新北市黨部網站，不使用VPN亦可以打開。台灣國防部國軍人才招募中心經VPN後，雖可成功連結，但速度相當慢。

至於其他台灣網站如總統府、行政院、移民署等政府網站，及其他政黨如時代力量、台灣基進黨、民眾黨及國民黨等，則未受影響。

資料顯示，1951年成立的台灣基督長老教會過去曾參與多項當地社會議題包括反服貿、反核四等，立場開明偏向本土主義，歷年與民進黨關係密切，2020年總統大選，總會委員主委林仁謙曾呼籲信徒，要選出拒絕一國兩制、九二共識及兩岸一家親、主張非核家園的候選人，維護「台灣價值」，被視為挺民進黨候選人蔡英文。

《港版國安法》可令ISP封網

根據《港區國安法第43條實施細則》，警方如合理懷疑某人曾在電子平台上發布某信息而相當可能危害國家安全，或導致危害國家安全罪行發生，在保安局局長批准下可要求服務商移除。細則註明任何服務商如沒有遵從，即屬犯罪，可處罰款10萬元及監禁6個月。

《蘋果》正向上述懷疑被封網機構向本港保安局與警方查詢，保安局表示對任何揣測不作評論。警方亦回覆指，就個別人士或網絡上的揣測不作評論。

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