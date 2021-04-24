【本報訊】本港昨新增三宗確診個案，其中在酒店完成檢疫一周後才驗出帶N501Y變種病毒株的菲傭正式確診，是兩周內第二宗變種病毒流入社區個案。專家認為，變種病毒流入社區已無可避免，只能加強堵截以防止爆發，包括應延長熔斷機制下禁止高風險地區航班來港的時間，並規定抵港旅客在完成檢疫後須「包底」檢測多一次。

衞生防護中心公佈昨日新增三宗確診，全是本地感染。第11730號38歲菲傭被驗出帶有N501Y變種病毒，她曾於西營盤華美達海景酒店6樓檢疫，同層共有三個房間五名住客染疫。

專家促延長禁飛及檢測包底

菲傭與僱主居於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，僱主一家及大廈60名居民已被送入檢疫中心。

第11729號38歲男子是民政總署司機，居於將軍澳顯明苑，曾與第11711號31歲幼稚園女教師，於本月16日差不多同一時間到將軍澳舒適堡健身。第11731號3歲男童亦是第11711號家人，他是荃灣大窩口上角街1號循道衞理聯合教會亞斯理幼稚園幼兒園學生，最後上課日是本月21日。

菲傭在西營盤華美達酒店檢疫期間，第12日或19日均被檢測到陰性，港大微生物學系講座教授袁國勇前晚質疑採樣有問題。衞生署昨稱現時全港檢疫酒店的檢測工作由華大基因負責，由明日開始，化驗所Prenetics會加入為指定檢疫酒店強制檢疫人士檢測。政府已在外判合約內加入指定條文 ，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅昨表示，估計確診菲傭帶有的N501Y，屬南非類變種病毒，可能是在酒店檢疫時受感染。他指暫毋須延長檢疫期至28天，但應加強檢測，包括為檢疫人士進行鼻咽拭子檢測，及在檢疫期完結後再做檢測「包底」。

他警告變種病毒傳播性高，只可盡量推遲流入社區，爭時間讓更多市民接種疫苗。目前熔斷機制禁止印度、巴基斯坦等疫情爆發國家的航班來港14天，他建議延長禁飛時間。