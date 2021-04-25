前特首梁振英今日（25日）在社交網站發文，稱聞說教協在昨日召開的會員大會上，決定不派人參選年底舉行的立法會選舉，但教協總幹事沈偉男澄清指，昨日會議上，未有就立法會事宜作出任何討論。據知，教協擬下半年召開特別會員代表大會，再就參選問題作出決定。

教協稱昨會議無討論出選與否

民主派政黨及團體暫未表態是否參與被改變選舉制度後的立法會選舉，包括民主黨主席羅健熙早前指，稍後會舉行會員大會決定，會議最遲在9月選委會選舉後召開。

前特首梁振英今日在社交網站發文，稱聽聞教協昨日召開會員大會，決定不派人參選來屆立法會選舉，形容參選與否，「撇撇脫脫總是好事」，又批評民主黨進退失據。

教協總幹事沈偉男接受查詢時表示，參選立法會需要動用經費；昨日的會員大會原定有討論是否動用款項，但最終未有進入有關議程，故會上根本沒有就參選立法會舉否作出討論。

擬特別會員代表大會商討

據了解，教協昨日召開會員大會，由於原定有關立法會議程為較早時候加入，當中列明授權理事會作出決定。有與會者認為，參選與否屬重大決定，加上現時距離立法會選舉尚有大半年時間，建議留待下半年召開特別會員代表大會，再作決定，故最終會上未有作出討論。

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