核電廠爆炸後一天，蘇聯除了沒有通知市民防輻射措施外，爆炸後的一整天，切爾諾貝爾市、鬼城普里彼特（Pripyat），一切如常，婚禮在當日進行，有市民到河邊曬太陽、小學生如常上課。

在離鬼城不足3公里路上，有一條「死亡之橋」。傳言指，爆炸當晚，因市民對輻射的無知，爭相到橋上觀看爆炸的火焰，最終所有到過橋上的人都輻射中毒死亡。記者就傳言尋找目擊者，找到一個當年只得9歲、到過橋上看電廠的人——Oleksandr Syrota。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

傳譯／繙譯：Gnes Olena

爆炸翌日 老師沒有出現

爆炸當年Syrota得9歲。他現職核封鎖區公眾顧問，參與區內的行政工作，他憶述爆炸當晚正在睡覺，「我住在距4號反應堆2.5公里的大廈，我聽不到甚麼聲音。早上媽媽如常上班、我如常上學。」爆炸後，在14公里外的切爾諾貝爾市的窗戶都被餘波震碎。Syrota卻表示自己均看不到，因此認為不是真的。

爆炸後第二朝學校如常開放，直到第二節課時，Syrota才覺不妥，「第二節課老師沒有出現，學生呆等了半小時，直至我們聽到警笛聲，我們便逃學到外邊看。」逃學後他聽說電廠火燭，「看來更刺激，於是我們就跑得更近去看個究竟。」

「我沒有看到磨菇雲火焰」

「死亡之橋」是一條長約200米的橋，橋下是最接近通往電廠的火車軌。橋上隔着一片林木可眺望到核電廠的頂部。當時只是小學生的Syrota是其中一個到橋上看熱鬧的人，他憶述為何會到橋上，「不僅因橋是唯一能看到核電廠的地方，也因為那是適合小孩逃學的地方。因嚴格來說，我們應在上學，我們不能遛在街上，不能走到同學家中的窗戶看核電廠」。

Syrota續說：「有時人們會問我當時有沒有見到磨菇雲火焰，我沒有看到。當日很大霧，我們甚麼特別都看不到。」正當打算回家，不久就有大量直升機飛過，「直升機都飛得很低，數量很多，部份更有繩綁着一些物品正進行運送。」

Syrota稱到過死亡之橋的居民全死於輻射只是傳言，「我不喜歡有關核封鎖區而創造的傳說，我們已為這些傳說澄清很多年，但幫助都不大。」又指他認識的人中，未聽過任何一個因為當日到過死亡之橋而死去。

另一說法：最少1人被診斷出輻射中毒

但另一名當時在核電廠工作的工程師Oleksiy Breus在2019年接受BBC訪問，證實死亡之橋高輻射的說法。Breus指，就他所知最少有2名居民因到過死亡之橋，其中一人被診斷出輻射中毒，另一人爆炸當晚與女朋友在橋的附近約會，其後健康出了問題。

記者到訪死亡之橋當日，仍然見到車頭玻璃貼有核輻射標誌、運載輻射廢料的卡車經過，在橋上眺望已經圍封的4號反應堆，雖然隔着一片森林，仍清晰見到凸出的煙囪。死亡之橋的說法眾說紛紜，不過綜合接觸過的當時人，市民對輻射的無知卻是一致的。

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